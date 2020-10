Bernard Delvaux: "Sonaca a peu subi l'influence de la politique de Trump"

"Il y a eu également beaucoup de menaces sur le travail délocalisé au Mexique ", poursuit Bernard Delvaux. "Mais tout cela était beaucoup trop important pour l’industrie américaine en général, et pas seulement pour l’industrie aéronautique. Il n’était pas question de pénaliser des entreprises qui avaient, parfois depuis très longtemps, installé une partie de leurs capacités de production au Mexique. Donc, finalement, cela non plus n’a pas eu d’impact pour nous ."

Enfin, il y a eu aussi la guerre économique à grande échelle qui s'est parfois traduite en taxations à l’importation sur les ventes d’Airbus aux Etats-unis: "On annonçait des taxations importantes, qui finalement étaient de l’ordre de 10%, ce qui n’est pas négligeable et qui pouvaient plutôt influencer, à la marge, les ventes de Boeing plutôt que celles d’Airbus sur le sol américain. Mais finalement, pour nos usines US, ce n’était pas un problème, cela voulait dire que l’on vendait un peu plus d'avions Boeing. Tout cela n’a jamais été très important", conclut le patron de Sonaca.