"Biden ne devra pas avoir peur d'attaquer Trump!"...

Le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden aura lieu ce mardi soir à Cleveland. Pas de quoi inverser les sondages, sans doute. Mais Joe Biden pourrait montrer qu'il n'est pas le "Sleepy Joe" que vilipende l'actuel président.

Le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden aura lieu ce mardi soir à Cleveland (Ohio). Il sera présenté par l'animateur de Fox News Chris Wallace et diffusé par de nombreuses chaînes et sur YouTube (mercredi à 3h du matin, heure belge).

Ce duel entre les deux candidats à la présidentielle américaine du 3 novembre sera très suivi. On ne s'attend pourtant pas à un impact majeur: Hillary Clinton, par exemple, avait été jugée gagnante des trois débats l'ayant opposée à Donald Trump en 2016, mais elle avait pourtant perdu l'élection.

"Les républicains vont rester de leur côté, les démocrates aussi... à moins d'une énorme gaffe", résume Tanguy Struye de Swielande, professeur de relations internationales à l'UCLouvain et spécialiste des États-Unis.

"Dans ce genre d'exercice, c'est surtout l'image qui joue. Biden a vraiment intérêt à se montrer agressif dans la forme et calé sur le fond." Tanguy Struye de Swielande Professeur de relations internationales à l'UCLouvain

Deux styles très différents

Le débat est très attendu parce qu'il constituera une véritable confrontation entre deux styles différents. "Trump va tenter de déstabiliser son adversaire en jouant sur son caractère et sa personnalité. Et là, Biden pourrait perdre son sang froid et réagir de façon inappropriée. D'un côté, on aura les attaques personnelles du républicain, de l'autre, un style plus 'présidentiel' avec une connaissance de fond des dossiers", analyse Tanguy Struye.

L'exercice est à haut risque pour Joe Biden, actuel favori des sondages, mais qui pourrait vite sembler ennuyeux. "Aucun doute, il maîtrise ses sujets. Mais il ne devra pas avoir peur d'attaquer Trump! Dans ce genre d'exercice, c'est surtout l'image qui joue. Biden a vraiment intérêt à se montrer agressif dans la forme et calé sur le fond."

Cette première rencontre entre les deux hommes se déroulera à l'Université Case Western Reserve de Cleveland. Deux autres joutes suivront, le 15 octobre à Miami (Floride) et le 22 octobre à Nashville (Tennessee).

Les sujets qui fâchent

Ce lundi, le New York Times a fait des révélations sur les déclarations fiscales que Donald Trump s'est toujours refusé à dévoiler. "Juste une casserole en plus, qui peut n'avoir d'impact que sur les indépendants, sur les indécis. Mais dans les swing states, il n'y a que de 10 à 15% d'indécis. Biden a quand même là une carte à jouer, en montrant que Trump, qui prétend défendre les pauvres, ne se positionne pas comme il le dit pour ces populations", argumente Tanguy Struye, rappelant que le candidat démocrate a publié, quant à lui, ses déclarations d'impôts.

"Souvent, il y a des phrases-clefs, qui frappent et qui s'impriment dans la durée." Tanguy Struye

La gestion de la crise du Covid sera évidemment abordée. On s'attend à ce que Joe Biden apparaisse masqué, pour insister sur la dangerosité du virus qui a causé la mort de 204.762 personnes aux États-Unis, pays le plus touché tant en nombre de décès que de cas.

La situation économique devrait aussi faire partie du débat, de même que la nomination d'une juge conservatrice à la Cour suprême, Amy Coney Barrett. "Celle-ci va s'attaquer aux questions éthiques et morales, donc à l'avortement sans doute. C'est intéressant de le souligner pour rallier le vote des femmes. L'Obamacare, qui reste très populaire, est aussi en jeu."

"Incapable de retenir des chiffres"

Alors que pour étayer ses positions, Joe Biden devrait faire étalage de chiffres, "Trump va faire ce qu'il fait depuis 4 ans: de la provocation, parler de tout et n'importe quoi. On sait qu'il ne maîtrise pas les dossiers et est incapable de retenir des chiffres. Il veut donner de son concurrent une image de vieux pas dynamique, il l'appelle 'Sleepy Joe' alors que ça ne correspond pas au profil: Biden s'est montré en train de courir, à vélo... À 77 ans, il reste visiblement au top."