Biden proche de la victoire, les États-Unis déchirés

La course est plus serrée que ne l'avaient prévu les sondages. Joe Biden aurait entre 253 et 264 grands électeurs, sur les 270 nécessaires pour élire le président des États-Unis. Tout dépend si l'on compte les voix de l'Arizona. Selon les médias américains, l'agence AP et Fox News, cet État serait acquis au démocrate. Pour d'autres, les résultats de l'Arizona sont incertains et les derniers comptages laissent entrevoir les deux candidats au coude-à-coude.