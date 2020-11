Biden se prépare à gouverner sans attendre le feu vert de Trump...

Joe Biden a été élu grâce à une large coalition. Bientôt, il devra gouverner. De la gauche du Parti démocrate avec Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez aux républicains centristes comme John Kasich ou le groupe Lincoln Project, tous ont mis leurs différents politiques de côté pour écarter Donald Trump de la Maison-Blanche. L’heure de la campagne est terminée, celle de la transition a commencé, avec le casse-tête qui l’accompagne.

La pandémie, priorité numéro 1

Outre les tiraillements au sein de son camp, Joe Biden va devoir composer avec le Sénat. C’est en effet la chambre haute qui confirme les ministres à leur poste. Or la future majorité n’est toujours pas claire, elle dépendra du deuxième tour organisé début janvier dans deux élections sénatoriales en Géorgie . Les démocrates comme les républicains mettront toutes leurs forces dans ces batailles décisives. Si la droite conserve la majorité au Sénat, Joe Biden aura moins de chances de faire confirmer des personnalités progressistes au sein de son gouvernement.

En attendant, il se concentre sur sa priorité numéro 1: la pandémie de coronavirus . Lundi, il a imploré les Américains de porter un masque et de mettre de côté leurs divisions politiques. Un contraste net avec Donald Trump qui n’a jamais cherché à montrer l’exemple en appliquant les consignes sanitaires en public, même après avoir contracté le Covid-19. Le président élu s’est aussi démarqué du président sortant en saluant avec modération la nouvelle de l’avancée du vaccin Pfizer . « La fin de la bataille contre le Covid-19 n’aura pas lieu avant des mois », a-t-il prévenu les Américains, habitués à s’entendre dire par la Maison-Blanche que la crise sanitaire est bientôt terminée.

Transition difficile

Le démocrate a d’ores et déjà nommé sa propre équipe de travail sur le virus. Elle est co-dirigée par l’ex-ministre de la Santé de Barack Obama, le Dr. Vivek Murthy . Elle comprend également Rick Bright , un ancien scientifique de l’administration Trump qui avait lancé l’alerte sur la gestion de la pandémie après avoir été limogé. Joe Biden planche aussi sur les futurs décrets qu’il signera dès son arrivée au Bureau ovale. Ses priorités sont de rejoindre les accords de Paris sur le climat, se rapprocher de l’Organisation mondiale de la Santé, supprimer l’interdiction d’entrée sur le territoire faite imposée aux ressortissants de pays musulmans et réinstaurer le programme permettant aux « Dreamers », les enfants arrivés illégalement aux États-Unis, de rester dans le pays.

De son côté, Donald Trump n’a toujours pas admis sa défaite et ses avocats continuent à contester les résultats de l’élection en justice. Et, comme pour signifier à Joe Biden qu’il n’est pas le bienvenu à la Maison-Blanche, la directrice des services généraux de l’administration Trump refuse de signer la lettre organisant la transition. Les équipes du président élu sont donc pour le moment privées des fonds fédéraux et des moyens logistiques nécessaires à leur travail.