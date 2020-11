Cette bizarrerie du scrutin américain...

Les grands électeurs décident

Ce premier mardi de novembre, les Américains votent dans chaque État pour choisir, en réalité, leurs grands électeurs. Ce vote n’est pas obligatoire. De nombreux électeurs, plus de 90 millions, se sont déjà prononcés, par correspondance ou lors d'un vote anticipé. Ils sont plus de 252 millions à pouvoir choisir. En 2016, le taux de participation était de 55,5%, mais on l'attend plus élevé cette fois-ci, l'élection ressemblant beaucoup à un référendum anti ou pro-Trump.