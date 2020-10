Charles H. Ellis III, pasteur à Detroit: "Joe Biden sait ce que c'est d'être quelqu'un d'ordinaire"

Première étape de notre reportage dans la Rust Belt à Detroit, plus grande ville du Michigan. Joe Biden y mise sur une participation massive de l’électorat afro-américain alors qu'Hillary Clinton avait perdu sur le fil en 2016. Charles H. Ellis, III, pasteur de l’église noire Greater Grace Temple et fervent soutien du candidat démocrate, estime que sa communauté ne répètera pas les erreurs d’il y a quatre ans.

Detroit s’est déclaré en faillite à l’été 2013 et tente depuis de remonter la pente. Mais la Motown" a connu ses heures de gloire dans le passé…

A 62 ans aujourd’hui, je me souviens encore mon arrivée à Detroit en 1962, à l’âge de quatre ans. Je me souviens d’une ville de plus d’un million d’habitants. Je me souviens de General Motors, Ford et Chrysler. Durant ces belles années, tous ceux qui cherchaient du travail en trouvaient. Vous pouviez non seulement subvenir aux besoins de votre foyer mais aussi envoyer vos enfants à l’université. Je me souviens d’un Detroit avec plusieurs chaînes de supermarchés: les produits frais et la viande ne manquaient pas. Aujourd’hui, les choses sont bien différentes. Nos enfants n’arrivent pas à s’imaginer qu’il existait quatre ou cinq concessionnaires automobiles tenus par des Noirs. Aujourd’hui, les commerces tenus par les Afro-Américains sont dans le domaine des services: salons de beauté, barbiers, croque-morts, petits restaurants…

Les églises ont-elles toujours un rôle important pour la communauté noire?

Elles ont toujours été un lieu de pouvoir, à Detroit. C’est Coleman Young (le maire élu en 1973, NDLR) qui a, le premier, réalisé cette influence et la façon dont les prêtres et les pasteurs pouvaient galvaniser leur congrégation. Si vous êtes un politicien, faites une tournée de cinq églises par dimanche et vous toucherez beaucoup de gens. Aujourd’hui, l’église est toujours une force reconnue dans l’arène politique.

"Nous ne mettons pas la pression sur Joe Biden, il n’a rien à nous prouver."

Cependant, l’élection présidentielle de 2020 se joue en pleine pandémie et Joe Biden ne peut pas venir à l’église pour faire campagne…

Cette année a été très difficile. Joe Biden a essayé d’être responsable, ce que je respecte. La plupart des leaders religieux sont prudents. Je pourrais faire venir 300 personnes dans mon église, avec suffisamment d’espace entre elles. Mais personne ne cherche à jouer les héros ici. Certains de mes collègues se sont crus invincibles et ont été durement frappés. Donc nous ne mettons pas la pression sur Joe Biden, il n’a rien à nous prouver.

Mais ce contexte peut-il diminuer l’enthousiasme des électeurs?

Je pense que Donald Trump, à lui tout seul, fait grimper notre enthousiasme. Si Roger Rabbit était candidat face à lui, il aurait mon vote !

"La Cour suprême est sur le point d’élargir sa majorité conservatrice à six juges contre trois. Avec des conséquences terribles pour les droits civiques et le droit de vote, des thèmes chers à notre communauté."

Hillary Clinton a perdu le Michigan à 11.000 voix près. Joe Biden, donné en tête dans les sondages face à Donald Trump, parviendra-t-il à remobiliser l’électorat noir?

En 2016, les Afro-Américains du Michigan se sont dit: "Je n’aime pas la façon dont Hillary Clinton et le Parti démocrate ont traité Bernie Sanders (le candidat socialiste battu aux primaires de 2016, NDLR) donc je ne voterai pas." Eh bien on voit le résultat quand on essaye de faire la leçon à quelqu’un. C’est peut-être à nous-même qu’on la fait, cette leçon. Désormais la Cour suprême est sur le point d’élargir sa majorité conservatrice à six juges contre trois. Avec des conséquences terribles pour les droits civiques et le droit de vote, des thèmes chers à notre communauté.

Le mouvement Black Lives Matter peut-il jouer un rôle dans cette mobilisation?

Laissez-moi vous dire une chose au sujet de ce mouvement. Ne faisons pas comme si nous n’avions rien vu de tel auparavant. Prenez Martin Luther King, dans les années 1960. La différence c’est qu’à l’époque, il y avait un agenda, un mouvement et une marche. On se rassemblait dans une église, on faisait le point sur le règlement, ce qui serait toléré ou pas, puis on priait et on allait manifester. Aujourd’hui il y a des marches de partout. Qui les dirige? Tout le monde porte le logo Black Lives Matter, mais les fondatrices du mouvement ne peuvent pas être dans 15 villes à la fois.

Vous semblez donc penser donc que les épisodes de violence sont liés à ce manque de centralisation. Mais pour tous les autres manifestants non violents, Black Lives Matter peut-il être un vecteur de hausse de la participation?

On verra. Je l’espère, mais je n’en sais rien. Moi j’irai voter, peu importe si les gens manifestent ou pas, car je sais la gravité de notre situation.

"Joe Biden doit faire comme les pasteurs: peu importe mes talents oratoires ou ma piété, si les fidèles ne pensent pas que je les aime et que je me soucie de leur sort, je les ai déjà perdus."

Sur quel message doit miser Joe Biden s’il veut que la communauté noire de Detroit vote pour lui?

Il doit faire comme les pasteurs: peu importe mes talents oratoires ou ma piété, si les fidèles ne pensent pas que je les aime et que je me soucie de leur sort, je les ai déjà perdus. Donc à un candidat qui vient ici en parlant d’emploi ou en disant «J’ai fait bien plus pour vous que quiconque auparavant» (comme le fait Donald Trump lorsqu’il s’adresse aux Afro-Américains, NDLR), la réponse est: «Vous ne me connaissez même pas !»

Donc quand Joe Biden dit aux électeurs "Vous me connaissez", c’est un message qui fonctionne?