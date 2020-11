Christian Loos (Kitchen-NY): "Le retour d'un président inspirant"

Citoyen belge expatrié aux Etats-Unis il y a une dizaine d’années pour raisons familiales, Christian Loos y a créé voici cinq ans la société Kitchen New York, spécialisée dans la création et la communication d’identités de marque. Il estime que la présidence passée de Trump et ces élections auront un impact important sur la manière dont les Etats-Unis sont perçus dans le monde. "Là où le drapeau américain était autrefois considéré, dans le monde entier, comme un symbole de l'indépendance, de la liberté et du rêve américain, il démontre aujourd'hui la rébellion, le patriotisme, la défense", dit-il. "Ce drapeau n'est plus utilisé par 'tous' les Américains, mais uniquement par Trump et ses partisans républicains. Le monde en est témoin. Et il attend un changement 'positif'. Le résultat de ces élections déterminera le comportement mondial. Économiquement. Et humainement."