Christian Salmon, écrivain: "La spirale du discrédit qui menace les démocraties ne s’arrêtera pas toute seule"

Ecrivain et essayiste, Christian Salmon estime que nous sommes entrés dans l’ère de la "tyrannie des bouffons" et du "pouvoir grotesque"*. Selon lui, "nous sommes passés d’une politique basée sur le crédit de la parole publique validée par l’élection à une politique du discrédit, légitimée par le désespoir des masses." Ce "pouvoir grotesque" a notamment été incarné par Donald Trump. Christian Salmon revient sur l'actualité politique américaine de ces derniers jours.

Que vous ont inspiré les images de l'invasion du Capitole?

Cet événement constitue la première réalisation de ce que j’appelle le pouvoir grotesque. Les médias ont parlé de tentative de coup d’État, d’insurrection. Pour qu’il y ait coup d’État, il faut que les forces armées soient impliquées et on ne peut qualifier d’insurrection un mouvement de foule désordonné. C’était une émeute attisée par les appels de Donald Trump à marcher sur le Capitole, mais qui a adopté tout de suite les traits d’une parodie avec ces acteurs costumés et ornés de tatouages multiples. Parodie d’une prise du Palais d’hiver, mais aussi parodie d’une vieille question non réglée de l’histoire américaine avec ces acteurs costumés et couverts de tatouages qui réécrivaient une partie de l’histoire américaine, celle qui remonte aux années 1870 lorsque les suprémacistes blancs ont pris le pouvoir par l'intermédiaire de groupes paramilitaires tels que les Red Shirts et la White League et imposé les lois Jim Crow qui privaient les Afro-Américains du droit de vote et instituaient des politiques de ségrégation raciale. C’est ce suprémacisme blanc qui fait retour dans l’inconscient collectif américain sous une forme grotesque, car ce sont les questions laissées sans réponse qui produisent les récits complotistes, ces mises en scènes burlesques ou tragiques, des manifestations du Klu Klux Klan jusqu’à Jake Angeli, l’homme aux cornes de bison de l’attaque du Capitole.

"Ce à quoi on a assisté le 6 janvier ce n’est pas à une révolution, c’est à un phénomène de« réversion » de tous les processus de représentation politique. Non pas une tentative de renversement du pouvoir institué, mais sa réversion symbolique."

Comment qualifieriez-vous cet évènement?

Ce à quoi on a assisté le 6 janvier ce n’est pas à une révolution, c’est à un phénomène de "réversion" de tous les processus de représentation politique. Non pas une tentative de renversement du pouvoir institué, mais sa réversion symbolique. Un président "insurrectionnel" garant des institutions appelait à marcher sur le Capitole siège du pouvoir législatif. C’était du jamais vu. Une destitution burlesque de la représentation politique. Les émeutiers du Capitole se comportaient comme des acteurs de TV réalité créant des images et des scènes calibrées pour les réseaux sociaux. Une fois à l’intérieur, ces insurgés comme égarés dans la grandeur historique des lieux ont fait des selfies. Ils n’avaient pas le projet d’assassiner des membres du congrès comme la justice l’a confirmé récemment, de même qu’ils ne cherchaient même pas à interrompre le débat parlementaire. Pour eux, le centre du pouvoir, ce n’était pas le Capitole, mais les réseaux sociaux chargés de porter leur message. Ces images ont fasciné le monde parce qu’elles mettaient en échec les rituels, les procédures et les dispositifs de la représentation démocratique, bref l’image que nous nous faisons d’une grande démocratie.

"Depuis sa première campagne en 2016, Trump a surfé sur le discrédit des foules, il les a excitées et en tiré les bénéfices. C’est une sorte de banquier de la colère qui transforme les frustrations en capital politique."

Nous sommes entrés, selon vous, dans l’ère du "pouvoir grotesque" avec des chefs d'Etat qui sont des "bouffons". Pourquoi Donald Trump est-il, selon vous, un "bouffon"?

Quand je qualifie de "bouffons" les chefs d’État ou de gouvernement qui ont pris le pouvoir dans le sillage de Donald Trump, je ne cherche pas à polémiquer ou à faire une sorte de satyre du populisme, mais à convoquer une figure historico –politique, le pouvoir grotesque, que Michel Foucault avait défini dans son cours au collège de France. Le bouffon est celui qui récuse toutes les sources de légitimité politique fondées sur la raison, la tradition ou le charisme du chef. Le bouffon ne s’appuie que sur le discrédit qu’il nourrit et encourage. C’est pourquoi il peut se permettre de dire n’importe quoi, de multiplier les mensonges et les provocations. En quelque sorte, le bouffon exerce un pouvoir absolu, précisément parce que son pouvoir ne repose que sur lui même, ne s’autorise que de lui même.Lorsque vous déconstruisez sans relâche les conditions du débat et de la délibération, que vous vous en moquez, que vous en niez l’importance, les gens qui vous écoutent n’ont, au final, plus que la violence pour s’exprimer. Depuis sa première campagne en 2016, Trump a surfé sur le discrédit des foules, il les a excitées et en tiré les bénéfices. C’est une sorte de banquier de la colère qui transforme les frustrations en capital politique. Il émet les signes du ressentiment.

"Les réseaux sociaux fonctionnent à la transgression. Leurs algorithmes ignorent les limites du vrai et du faux, de la réalité et de la fiction, ils avalent et retranscrivent les données du ressentiment."

Derrière le bouffon, il y a aussi l’ingénieur informaticien comme vous l'expliquez...

Les réseaux sociaux fonctionnent à la transgression. Leurs algorithmes ignorent les limites du vrai et du faux, de la réalité et de la fiction, ils avalent et retranscrivent les données du ressentiment. Ce sont eux les créateurs de cette fausse monnaie des fake news qui envahit et corrompt le débat public. Derrière le bouffon, il y a toujours un ingénieur informaticien qui tisse la toile et rend le message viral. Derrière Boris Johson, il y avait Dominic Cummings le stratège du Brexit. Derrière Trump, il y avait Brad Pascale et Steve Bannon qui ont créé le réseau trumpiste sur Twitter et Facebook.

"Si les GAFA ont décidé de s’autoréguler, c’est seulement sous la pression de l’opinion et contre leur propre business model, dérogeant au libre jeu de leurs algorithmes."

Twitter a banni Trump. Une bonne décision, selon vous?

On pourrait y voir une sorte de justice immanente des réseaux sociaux. Celui qui triomphe par Twitter périt par Twitter. Mais cette décision révèle aussi la super puissance des Gafa qui est supérieure à la souveraineté des États. On retiendra que Twitter ou Facebook peut réduire au silence un président en exercice en dehors de toute décision judiciaire ou politique. Si les Gafa ont décidé de s’autoréguler, c’est seulement sous la pression de l’opinion et contre leur propre business model, dérogeant au libre jeu de leurs algorithmes. Là encore il y a réversion du pouvoir des Gafa contre eux-mêmes. Raison de plus pour les réguler.

"La pandémie a été le théâtre burlesque de l’impuissance devant le virus."

Qu'avez-vous pensé de la vidéo d’Arnold Schwarzenegger, massivement partagée sur les réseaux sociaux, qui constituait une forme de réponse à Trump?

C’est le kitsch absolu: le storytelling personnel (son père nazi), les rapprochements entre cette prise du capitole et la nuit de cristal des nazis, la musique mélodramatique, le décor et, à la fin, l’épée de Conan comme symbole de la démocratie (dont la force est trempée comme l’épée)… Cette vidéo anti Trump montre bien que le jeu n’est plus politique mais symbolique; il ne s’agit plus d’un affrontement politique mais d'un duel de bouffons.

"Nous sommes passés d’une politique basée sur le crédit de la parole publique validée par l’élection à une politique du discrédit, légitimée par le désespoir des masses."

Le modèle de représentation démocratique a-t-il été entièrement remplacé par le modèle grotesque? Personne n’y échappe?

Le pouvoir grotesque est intrinsèquement lié à la perte de souveraineté. En Europe, nous avons déconstruit cette souveraineté des États. Plus le pouvoir est irréel, plus il est grotesque. Et le pouvoir est grotesque quand il ne peut qu’afficher non plus sa puissance d’agir mais son impuissance. La pandémie a été le théâtre burlesque de l’impuissance devant le virus. Avec Trump, Johnson, Bolsonaro, Modi en Inde on a assisté à une épidémie de dénis. On a vu des chefs d’états rivaliser d’incompétence et d’irrationalité face à la gravité de la crise sanitaire. Le ridicule ne connut pas de limites, des postures viriles jusqu’aux formes les plus archaïques de sorcellerie et de religiosité, un festival de pitreries et de provocations. C’est un trait important du pouvoir grotesque qui a été ainsi mis à nu.

Cette "tyrannie des bouffons" ne fait donc que commencer, selon vous?

Le grotesque se nourrit sans cesse du discrédit. Peu importe les bouffons qui l’incarnent. Nous sommes passés d’une politique basée sur le crédit de la parole publique validée par l’élection à une politique du discrédit, légitimée par le désespoir des masses.

"Le trumpisme ne disparaîtra pas avec Trump."

Biden incarne-t-il un retour à la normale?

Avec Biden, c’est le retour à la maison des démocrates avec les mêmes équipes au pouvoir depuis Clinton et Obama. Il n’est pas interdit d’espérer. Cependant il ne faut pas oublier que ce sont ces équipes qui sont visées par le discrédit qui frappe Washington, la conversion de la gauche à la financiarisation de l’économie qui a conduit à la crise de 2008. La spirale du discrédit qui menace les démocraties ne s’arrêtera pas toute seule. Le trumpisme ne disparaîtra pas avec Trump. Trump a installé dans l’esprit de 75 millions d’électeurs l’idée qu’ils ne sont ni écoutés ni représentés, et que pour une majorité d’entre eux l’élection a été volée. Il a jeté le discrédit sur l’élection et a été jusqu'à refuser d’honorer les formes consensuelles de transmission du pouvoir. Cette énergie du discrédit est là. Biden devra compter avec elle.

"Avec Biden, il y aura sans doute un état de grâce momentané. Il lui appartient vraiment de lutter contre le discrédit, non par des appels à l’âme de l’Amérique qui n’est pas sans défaut, mais par des réformes que la campagne de Bernie Sanders a mis à l’ordre du jour."

La réconciliation entre ces deux Amériques est-elle possible?

La politique, c’est le dissensus, pas le consensus. Prôner le rassemblement et la réconciliation, c’est noyer le poisson politique. Il est indéniable que nous rentrons dans une période d’instabilité. Avec Biden, il y aura sans doute un état de grâce momentané. Il lui appartient vraiment de lutter contre le discrédit, non par des appels à l’âme de l’Amérique qui n’est pas sans défaut, mais par des réformes que la campagne de Bernie Sanders a mises à l’ordre du jour. Sinon le 20 janvier 2021 risque d’être une nouvelle journée des dupes.

*La tyrannie des bouffons : sur le pouvoir grotesque, Christian Salmon, Les liens qui libèrent, 224 p., 16 €