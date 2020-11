Cinq choses qui vont changer avec Biden président...

Du climat à l’économie en passant par le rapport à l’Europe, Joe Biden promet une politique différente de celle de Trump, mais pas toujours un virage à 180°C.

Face au défi d'une société américaine fracturée, Joe Biden promet de jouer l’apaisement plutôt que la polarisation, de préférer le consensus scientifique aux théories farfelues. Un président normal, comme dirait l’autre. Focus sur cinq axes d'une présidence Biden à l'heure où le démocrate frôle la victoire.

1. Le climat, sa grande cause

Les Américains ont beau placer l’économie et la santé au premier rang de leurs préoccupations, Joe Biden a fait du climat le premier point de son programme. Le contraste ne saurait être plus grand sur ce point entre un Trump qui naguère encore qualifiait le réchauffement planétaire de "canular" et un Biden qui, dès 1986, a introduit au Congrès une proposition législative sur le sujet.

Trump a sorti les États-Unis de l’accord de Paris et cette décision a pris effet ce mercredi: Biden a immédiatement réagi en assurant que "dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le rejoindra". Avec ce retour, il entend mener une bataille diplomatique pour pousser "chaque grand pays" à relever ses objectifs climatiques. Il promet d’emprunter une voie semblable à celle choisie par l’Union européenne, avec un "Green New Deal", un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 accompagné d’une "révolution d’énergie propre".

Joe Biden entend investir 1.700 milliards de dollars au sur les dix prochaines années dans le climat et la justice environnementale.

Au premier jour de son entrée en fonction, il prévoit de signer une série d'ordres exécutifs en ce sens, notamment pour que le système fédéral d'appels d'offres s'oriente vers 100% d'énergie propre et l’achat de véhicules zéro émission. Il souhaite fixer des objectifs de réduction d’émissions polluantes des transports pour 2025, ou encore créer 500.000 bornes de recharge électriques pour voitures d'ici 2030. Il entend investir 1.700 milliards de dollars au sur les dix prochaines années dans le climat et la justice environnementale, et mobiliser par effet de levier des investissements locaux et privés pour porter le total à 5.000 milliards. Il n'a par contre pas l'intention de mettre un terme à l'exploitation de gaz ou de pétrole de schiste, comme le réclamait l’aile gauche de son parti.

2. L'économie "en mieux"

"Build Back Better": reconstruire en mieux, c'est son slogan. Pour relancer une machine économique grippée par la crise sanitaire tout en servant dans une large mesure ses objectifs climatiques, Joe Biden annonce 2.000 milliards de dollars "d'investissements accélérés", à déployer dans le courant de son mandat. Il promet ainsi de créer des millions d'emplois d'infrastructure et dans l'industrie automobile électrique. Il entend aussi rénover 4 millions de bâtiments en quatre ans. Pour encourager l’industrie locale, Biden prévoit entre autres 400 milliards de dollars d'achats publics de produits "made in America". Avec lui, les dépenses augmenteraient de 7.300 milliards au cours de la décennie, selon les projections de Moody's Analytics.

Parallèlement, il entend faire machine arrière sur les réductions d’impôts mises en place par l’administration sortante. Le taux de référence d'imposition des entreprises repasserait de 21% à 28% – alors qu'il était de 35% avant la réforme de Donald Trump. Et des hausses d’impôts toucheront les personnes dont les revenus sont supérieurs à 400.000 dollars par an. Il prévoit par ailleurs de relever le salaire minimum, de 7,25 dollars aujourd’hui à 15 dollars.

3. La santé pour tous

Joe Biden promet une politique plus volontariste de la part de l’État fédéral contre la pandémie de coronavirus. C'était une de ses grandes lignes d'attaque face à Donald Trump: "Une personne responsable de la mort d'autant de personnes ne devrait pas rester président des États-Unis d'Amérique." Il prévoit donc d’encourager le port du masque et d’en augmenter la production; de doubler les sites de test à travers le pays et d'investir dans des tests rapides à domicile; de mobiliser 100.000 personnes pour un système de traçage des contacts; d’investir 25 milliards de dollars dans un plan de création et de production de vaccins pour assurer son accès "gratuit et équitable".

Joe Biden compte renforcer l'assurance santé – l'"Obamacare" que Donald Trump espérait supprimer – et en étendre la couverture à 97% des Américains.

Plus largement, Biden compte renforcer l'assurance santé – l'"Obamacare" que Donald Trump espérait supprimer – et en étendre la couverture à 97% des Américains. Il prévoit aussi de consolider le filet de sécurité sociale, avec 1.500 milliards de dollars de plus sur la décennie dans des programmes comme les congés maladie ou congé familial payé.

4. Le commerce en délicatesse

Après une présidence Trump marquée par l’ouverture de fronts commerciaux, Joe Biden pourrait se montrer moins offensif – en particulier vis-à-vis des alliés traditionnels des États-Unis. Il pourrait vouloir rejoindre le partenariat trans-pacifique (TPP) négocié sous Barack Obama avec onze autres pays dont le Japon, le Canada, l'Australie et le Vietnam, mais jamais ratifié par le Congrès. Biden a dépeint cet accord comme une bonne manière de "réduire les excès de la Chine", mais il a aussi souligné qu’il "renégocierait" ses termes avant d'envisager de s'y joindre. Il entend en particulier mettre le climat au cœur de la politique commerciale des États-Unis.

Que fera-t-il des fronts commerciaux ouverts par son prédécesseur? À voir: le bras de fer lancé contre la Chine a été largement soutenu par les démocrates. Mais selon la banque Goldman Sachs, Biden "annulerait probablement les tarifs douaniers que l'administration Trump a imposés sur les importations chinoises et s'abstiendrait de tarifs significatifs sur l'Europe". Sous le mandat de Donald Trump, la question commerciale s’est imbriquée avec celle de la redéfinition du cadre fiscal mondial, négocié à l’OCDE. Rien ne garantit qu'un accord sur cette réforme très attendue sera plus facile à trouver sous une administration Biden qu'il ne l'a été avec Trump.

5. L’Europe, une relation à reconstruire