De l'importance des "swing states"

Certains États seront décisifs lors du scrutin présidentiel américain. Que faut-il surveiller pour bien suivre ce dernier sprint vers la Maison-Blanche?

Joe Biden est encore devant Donald Trump dans les sondages, mais ce n'est pas ce calcul-là qui importera. L'élection présidentielle américaine se jouera principalement dans les "swing states". Un État comme la Californie, le plus peuplé et représenté par 55 grands électeurs, tombera dans l'escarcelle de Biden, on le sait. Tout comme le Tennessee ou l'Arkansas seront dévoués à Trump.

Mais pour la Floride, lourde de 29 grands électeurs, c'est le mystère. Les deux septuagénaires y sont au coude-à-coude selon les projections. Une victoire de Biden pourrait mettre rapidement fin au suspens, d'autant qu'on attend les résultats de ce grand État du Sud-Est assez tôt.

Quels sont les "swing states"?

Le Texas, la Floride, l'Ohio, la Géorgie, la Caroline du Nord, l'Arizona, l'Iowa sont considérés comme les principaux États pivots de cette élection.

Le Texas, la Floride, l'Ohio, la Géorgie, la Caroline du Nord, l'Arizona, l'Iowa sont considérés comme les principaux États pivots de cette élection. Certains sont traditionnellement en balance, mais Texas Arizona et Géorgie, plutôt républicains, pourraient créer la surprise dans une élection marquée par la crise du Covid et l'affaire Floyd, avec l'essor du mouvement Black Lives Matter. Les Noirs, majoritairement démocrates, pourraient clairement faire basculer certains États en faveur de Biden.

La Pennsylvanie est aussi vue comme un enjeu majeur par les deux clans, qui y ont particulièrement soigné leur campagne. Une enquête du New York Times et du Siena College y voit Biden vainqueur, tout comme en Floride, en Arizona et dans le Wisconsin, remportés par Trump en 2016.

Un long dépouillement?

Davantage d'électeurs démocrates que de républicains semblent susceptibles de voter par correspondance... 93 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance ou par anticipation, principalement à cause de la crise du Covid et cela fait craindre que le dépouillement ne traîne. Des semaines même peut-être, ce qui est délicat si les deux candidats sont au coude-à-coude et si la tension monte.

300 Plus de 300 procédures concernant les changements liés au Covid-19 pour l'élection sont déjà en cours dans 44 États

Trump a déjà signifié qu'il estimait le scrutin entaché de fraudes, à cause de l'importance du vote par correspondance, et a déjà menacé de ne pas céder le pouvoir en cas de défaite. Plus de 300 procédures concernant les changements liés au Covid-19 pour l'élection sont déjà en cours dans 44 États. Des centaines de milliers de bulletins pourraient voir leur validité contestée...