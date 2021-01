Discrédité, Trump promet néanmoins une transition "ordonnée"

L’onde de choc n’était pas encore retombée ce jeudi aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde au lendemain de l’invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump. Ces événements se sont déroulés alors que le Congrès américain tenait une session destinée à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Sa victoire (306 grands électeurs contre 232) a finalement été certifiée au milieu de la nuit par le vice-président Mike Pence devant les deux chambres du Congrès réunies.

Moscou et Téhéran ricanent

La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite «triste» et «en colère», pointant la responsabilité de l'actuel locataire de la Maison-Blanche.

Elus portant des masques à gaz, agents de la police en civil arme au poing, manifestants installés dans les bureaux des parlementaires : ces scènes ont suscité consternation et indignation auprès des alliés traditionnels des Etats-Unis et railleries de la part des adversaires de la première puissance mondiale.

La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite «triste» et «en colère», pointant la responsabilité de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a, lui, condamné "sans réserve" l'attitude de Donald Trump.

Le président iranien Hassan Rohani a pour sa part estimé que ces évènements montraient que la démocratie occidentale était «fragile et vulnérable» . La Russie, elle, a pointé «le déclin de l'Amérique» , estimant que les Etats-Unis avaient perdu toute légitimité à dispenser des enseignements démocratiques à d'autres pays.

Bloqué par Twitter et Facebook pour une durée in déterminée, Donald Trump apparaît pour l’heure très en retrait. Dans un bref communiqué, il s'est simplement engagé depuis à un transfert du pouvoir «ordonné», réaffirmant son «complet désaccord» avec le résultat .

Défections en cascade

Au sein du parti républicain, de son gouvernement, et dans son équipe rapprochée, le malaise est palpable. Son jusqu'au-boutisme a aliéné une partie de son propre camp. Certains ont pris leurs distances, à l'image de Mick Mulvaney, émissaire des Etats-Unis en Irlande du Nord, qui a démissionné. «Je ne peux pas rester, pas après hier. On ne peut pas voir ce qui s'est passé hier et vouloir en être partie prenante d'une quelconque façon», a déclaré sur CNBC celui qui fut le chef de cabinet du président.