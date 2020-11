"Donald Trump peut encore faire beaucoup de dégâts"

Dix semaines de transition attendent les États-Unis. Que va faire, pendant tout ce temps, l'actuel locataire de la Maison-Blanche, à part envoyer des tweets et jouer au golf? Donald Trump menace en tout cas de ne pas quitter le pouvoir . Il n'a d'ailleurs pas félicité, comme c'est de tradition, son successeur.

"Trump pourrait essayer de se gracier lui-même, vu qu'il a pas mal de casseroles et un certain nombre de procès qui l'attendent, notamment pour des problèmes d'impôt."

Quelques grâces

Chaos pour Biden

Selon les habitudes, les deux équipes, celle de Trump et la nouvelle de Biden, devraient discuter pour assurer la transition. "Si Trump freine la collaboration, Biden aura des difficultés à être prêt pour tous les dossiers le 20 janvier. Rien n'empêche Trump de laisser le chaos à son successeur. Mais ça, c'est encore l'obstacle le plus soft", explique Tanguy Struye.

Mais, souligne Serge Jaumain, " la marge de manœuvre de Trump est réduite, il n'aura le soutien de quasiment personne . Même le Premier ministre israélien lui a rendu hommage et a félicité Biden..."

Plébiscité par plus de 70 millions d'Américains, Donald Trump pourrait envisager une candidature à la présidentielle de 2024.

Oublier le Covid...

Du côté de la politique intérieure, on peut plutôt parier que Trump va totalement baisser les bras . Il pourrait être tenté de licencier l'une ou l'autre personne, mais "il n'y a pas vraiment intérêt", remarque l'expert de l'UCLouvain.

Le républicain risque surtout de ne plus prendre ses responsabilités dans la gestion de l'épidémie actuelle. Ce qui compliquera la tâche de son successeur, d'office confronté à une grosse crise sanitaire: plus de 237.000 Américains sont décédés du Covid et les infections sont au record.