Donald Trump sort de l'hôpital et... rassure sur le Covid

"Je me sens mieux qu'il y a 20 ans!

Comme ses détracteur le craignaient, le président américain a joué à fond sur une communication qui semble dangereuse. "Je me sens très bien!", avait-t-il écrit plus tôt sur Twitter. "N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l'administration Trump, quelques très bons traitements et connaissances. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans!" Rappelons que l'épidémie de coronavirus a causé plus de 209.000 décès aux Etats-Unis, soit le plus lourd bilan au monde. Et plusieurs membres du personnel de la Maison blanche ont eux aussi été testés positifs au coronavirus, dont la porte-parole de la présidence américaine, Kayleigh McEnany.