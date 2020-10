En Pennsylvanie, "le 'fracking' ne sera jamais interdit, peu importe qui est élu"

Malgré les risques pour l’environnement et la santé, aucun candidat à la présidentielle américaine ne souhaite interdire la fracturation hydraulique. Cette industrie, synonyme d’emplois pour beaucoup en Pennsylvanie, souffre cependant de problèmes de rentabilité. Reportage dans cet Etat de la Rust Belt.

Au bord de la rivière Ohio se dresse un monstre métallique difficile à manquer pour le visiteur du comté de Beaver, dans l’ouest de la Pennsylvanie. Les camions vont et viennent à longueur de journée pour alimenter en matériaux les grues qui construisent une usine de 156 hectares. Les habitants l’appellent le «Shell cracker». Le géant néerlandais de l’énergie est en effet derrière ce projet à six milliards de dollars. Il est censé produire, à terme, 16,3 millions de tonnes de billes de plastique par an à partir de l’éthane, un gaz naturel liquide dont regorgent les sous-sols de cette région.

La Pennsylvanie, et en particulier les comtés ruraux autour de Pittsburgh, affaiblis par l’agonie de l’industrie du charbon, a prospéré depuis la crise de 2008 grâce à l’exploitation du gaz de schiste. Plus de 12.000 puits avaient été forés dans l’État à la fin de l’année 2019. De nombreux habitants reçoivent de l'argent chaque mois pour l’exploitation du gaz de leurs terres. Le cabinet PwC estime que le gaz de schiste est à l’origine de près de 500.000 emplois directs ou indirects dans l’État.

Larry Nelson, représentant commercial pour le puissant syndicat d’électriciens IBEW (International Brotherhood of Electrical Workers), a ses bureaux à quelques minutes de route du «cracker». «Quelque 4.000 personnes travaillent sur le projet, compte-t-il. C’était 6.000 avant le Covid-19, le nombre a été revu à la baisse.» Une fois terminée, l’usine devrait employer 400 à 600 personnes. Pour Larry Nelson, elle représente «une nouvelle ère» pour l’économie locale, «nourrie par le fracking».

Technique controversée

Le «fracking», c’est la fracturation hydraulique, une technique controversée utilisée pour extraire le gaz de schiste. Elle consiste à injecter à haute pression de l’eau et des produits chimiques afin de briser la roche de schiste qui recouvre le gaz en sous-sol. Ses détracteurs dénoncent de dangereuses émissions de méthane, la pollution des nappes phréatiques ainsi que des effets nocifs sur la santé des habitants, du saignement de nez jusqu’aux cancers rares. Ils réclament donc l’interdiction du «fracking» en Pennsylvanie.

Ligne contradictoire

«Aucun membre de mon syndicat n’y est favorable», rétorque Larry Nelson, même s’il admet lui aussi s’inquiéter de la crise climatique. Il est sur la même ligne que la plupart des démocrates locaux, dont il fait partie. Sur le parking des bureaux d’IBEW, impossible de rater la pancarte «Biden-Harris». Le républicain Donald Trump, qui se présente comme le champion des énergies fossiles, a beau répéter aux habitants de Pennsylvanie que son rival souhaite interdire la fracturation hydraulique, il n’en est rien.

«Le 'fracking' ne sera jamais interdit ici, peu importe qui est élu», estime Larry Maggi, un élu démocrate du comté de Washington, au sud de Pittsburgh. Dans cette région vallonnée où les pancartes «Trump - Pence» sont majoritaires, des centaines de puits ont été installés sur les terres de particuliers. Si les sondages donnent Joe Biden vainqueur en Pennsylvanie, cette partie de l’Etat votera à nouveau républicain, assure Larry Maggi. Mais la marge de Donald Trump sera moindre. «Il a gagné le comté avec 26.000 voix d’avance en 2016. Il aura probablement 12.000 voix d’avance cette fois», a prédit l’élu lors d’un mini-rassemblement démocrate organisé un dimanche de fin septembre.

Selon lui, les électeurs ont été refroidis par Hillary Clinton en 2016: «Cette région n’était pas prête à voter pour une femme, malheureusement.» Cette fois, Joe Biden devrait donc faire un peu mieux: «Il va ramener des électeurs à lui car il est un peu plus centriste», estime Larry Maggi. Joe Biden fait surtout attention à son message sur le gaz de schiste. Sa colistière Kamala Harris s’était prononcée pour une interdiction du «fracking» lors des primaires démocrates. Aujourd’hui, elle s’est rangée derrière le candidat à la Maison-Blanche. Elle a réaffirmé la position de ce dernier lors du débat face à Mike Pence mercredi: pas question d’interdire la fracturation hydraulique, sauf sur les terres publiques.

Une ligne considérée par beaucoup, dans le camp progressiste, comme contradictoire avec l’ambitieux plan pour le climat que le démocrate a dévoilé. Mais pour Larry Maggi, les retombées financières du «fracking» sont trop importantes et l’économie verte n’est pas pour demain: «Je considère l’industrie du gaz comme une étape de transition. Nous ne passerons pas aux énergies renouvelables, aux voitures électriques et à l’éolien du jour au lendemain. Le gaz est bien moins nocif que le charbon ou d’autres sources d’énergie fossile.»

La rentabilité en question

Ce genre de discours fait bondir Mark Dixon, un documentariste écologiste basé à Pittsburgh. Il prépare un nouveau film, «Inversion: The Unfinished Business of Pittsburgh’s Air», sur la pollution de cette ville où la qualité de l’air est parmi les plus mauvaises du pays. «Nous sommes arrivés à un stade où toute nouvelle infrastructure liée aux énergies fossiles – avec une durée de vie économique de 40 à 50 ans en général – est incompatible avec un climat viable.»

"Nous sommes arrivés à un stade où toute nouvelle infrastructure liée aux énergies fossiles est incompatible avec un climat viable." Mark Dixon Doxumentariste basé à Pittsburgh

Installé le jardin de sa maison 100% solaire et électrique, le réalisateur s’impatiente: «Nous avons passé dix ans à investir nos travailleurs les plus qualifiés et nos politiciens les plus brillants» dans le fracking. On discute de l’opportunité de l’interdire ou pas, ou de la manière de faire des profits grâce à cette industrie, alors qu’on a besoin de construire une plateforme industrielle qui nous permette de gagner notre vie moralement sans détruire la planète.»

Pour Mark Dixon, cette industrie n’est de toute façon «pas rentable». «Un afflux d’argent est arrivé dans ce marché après la crise de 2008, de l’argent pas cher qui cherchait le profit à tout prix. Ces investisseurs crédules ont été appâtés par des entrepreneurs cupides qui ont utilisé cet argent pour remplir les poches de politiciens sans colonne vertébrale, ou tout du moins mal informés, afin de faire pencher les lois en leur faveur. Aujourd’hui, les investisseurs sont de moins en moins crédules.» La pandémie n’a rien arrangé, en faisant chuter le prix des matières premières. «Les investissements ont décliné car les puits ne rapportent plus d’argent. Donc ils ferment les sites de forage.»

Mouvement anti-plastique

Ces deux dernières années, Chevron et Shell ont annoncé leur retrait de l’exploitation du schiste de Marcellus, l’un des plus grands bassins au monde, dans la région des Appalaches dont une partie se trouve en Pennsylvanie. Shell reste cependant dans l’industrie pétrochimique, avec son « cracker » de plastique géant dans le comté de Beaver. Mark Dixon a passé beaucoup de temps à filmer le chantier. Les citoyens du coin vont placer des moniteurs tout autour de l’usine pour contrôler les niveaux de pollution qu’elle engendrera. « Pour l’instant, les habitants sont enthousiastes à cause des perspectives d’emploi. Mais ils n’ont pas encore expérimenté la pollution conséquente qui accompagnera le Shell cracker », raisonne-t-il.