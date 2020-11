Face à Biden et Trump, deux autres candidats

Ils n'appartiennent pas à un grand parti et n'ont pas les fonds pour mener une campagne tonitruante. Mais Jo Jorgensen et Howie Hawkins peuvent peser lourd dans l'élection présidentielle américaine.

Il n’y a pas que Donald Trump et Joe Biden qui briguent le Bureau ovale de la Maison-Blanche. Deux autres candidats se présentent à l’élection présidentielle américaine: Jo Jorgensen et Howie Hawkins. La première représente le parti libertarien, le second porte les couleurs du Green Party.