Face aux révélations de Bob Woodward sur sa gestion de la crise du Covid-19, Trump persiste et signe

Affaire classée, place à la prochaine polémique. Jennifer Szalai, une journaliste du New York Times qui a publié une critique de l’ouvrage de Bob Woodward, a laissé filtrer une certaine lassitude: "Que faudrait-il, au point où l’on en est, parmi tous ces livres sur la Maison Blanche de Donald Trump – après le rapport Mueller, le procès en impeachment et maintenant la pandémie de coronavirus – pour qu’une révélation sur le président soit vraiment surprenante? Faudrait-il qu’on apprenne qu’il déteste l’argent et qu’il rêve de se retirer du monde pour mener une existence d’ascète ou de moine? Ou qu’il adore lire et qu’il est intimement familier avec l’oeuvre d’Elena Ferrante?"