Federico Rampini: "Cessons de caricaturer les électeurs de Trump, la réalité est bien plus complexe..."

De ses années d’études bruxelloises, l’essayiste et expert en géopolitique italien, Federico Rampini, a retenu le souvenir d’un métissage culturel constant et précieux. Un bagage d’expériences et d’ouverture intellectuelle qui l’ont ensuite poussé à emprunter les chemins du monde, de la Chine aux États-Unis. Naturalisé américain et vivant depuis longtemps à New York, il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs spécialistes européens de la politique américaine.