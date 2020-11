Janet Yellen: une femme au Trésor US, une première

Janet Yellen (74 ans), économiste chevronnée, est mariée au prix Nobel de l'économie 2001 George Akerlof. Ensemble, ils ont eu un fils, Robert, qui est lui aussi devenu professeur d'économie, à l'Université de Warwick. Au cours de leur carrière, Yellen et Akerlof ont exercé des fonctions variées, mais ils ont également mené des recherches académiques ensemble sur le thème de la fixation des salaires. Yellen est professeure d'économie à Berkeley, Harvard et à la London School of Economics, tandis qu'Akerlof a enseigné à Berkeley également avant d'exercer son art à l'université de Georgetown à partir de 2014, année du début du mandat de son épouse à la tête de la Réserve fédérale. Entre le campus universitaire et le siège de la banque centrale, il y a moins de 3 miles. De quoi rester proches, pas seulement sur le plan intellectuel.