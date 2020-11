Joe Biden constitue son équipe à la Maison-Blanche, contre les protestations de Trump

Joe Biden a nommé mardi plusieurs proches conseillers de sa campagne électorale ainsi qu'un membre démocrate du Congrès comme principaux assistants à la Maison-Blanche, comptant toujours sur son cercle restreint lors de la transition présidentielle. Le démocrate se prépare donc bien concrètement à entamer sa présidence le 20 janvier, malgré les efforts de plus en plus désespérés de Donald Trump pour renverser le résultat de l'élection du 3 novembre.

Jen O'Malley Dillon, directrice de campagne de Biden et première femme à mener une campagne présidentielle démocrate victorieuse, sera nommée cheffe de cabinet adjoint, a déclaré Biden dans un communiqué. Mike Donilon et Steve Ricchetti, conseillers proches de longue date, rejoindront eux la Maison-Blanche respectivement en tant que conseiller principal du président et conseiller du président. Dana Remus, avocate de la campagne, sera la conseillère juridique principale de Biden. Un autre proche conseiller, Ron Klain, a déjà été nommé chef de cabinet.