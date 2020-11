"Joe Biden devrait moins provoquer les terroristes" que son prédécesseur

Une vague d'attentats a frappé l'Europe ces dernières semaines, traduisant une propagande de plus en plus forte de Daech. L'arrivée de Joe Biden, dont l'approche est moins provocatrice que celle de Trump, pourrait apporter du changement.

Paris, Nice, Vienne... En quelques semaines, l'Europe a connu une vague d'attaques terroristes menées par des islamistes radicaux. Ces attentats traduisent une renaissance de l'activité du groupe État islamique (Daech), dont la propagande sur internet est de plus en plus intense. Pour mieux comprendre ce phénomène, L'Echo a rencontré deux experts en terrorisme: Yoram Schweitzer, responsable du programme sur le terrorisme de l'Institut d'études de sécurité nationale (INSS) à Tel-Aviv, et Jean-Charles Brisard, président du Centre pour l'analyse du terrorisme (CAT), à Paris.