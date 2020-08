Joe Biden officiellement investi par les démocrates pour la présidentielle

Deux anciens présidents, Jimmy Carter, 95 ans, et Bill Clinton, 73 ans, ont été les vedettes de la deuxième soirée. Tous deux ont accusé le locataire de la Maison Blanche d'avoir installé le "chaos" alors que le pays est plongé dans une grave crise économique et sanitaire. "Le Bureau ovale devrait être un centre de commandement. Au lieu de cela, c'est le coeur de l'orage. Il n'y a que le chaos", a affirmé M. Clinton. Jimmy Carter a pour sa part salué "l'expérience, la personnalité et la décence" de Joe Biden "pour nous rassembler et restaurer la grandeur de l'Amérique".