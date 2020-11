Joe Biden procède à sa première nomination

Biden a commenté son choix: "L'expérience longue et diversifiée de Ron Klain et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j'ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison-Blanche alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays". Ron Klain, 59 ans, a été son premier chef de cabinet lorsqu'il était vice-président, à partir de 2009. Ils ont également collaboré lorsqu'il était président du comité judiciaire du Sénat.