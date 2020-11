Joe Biden s'engage à unifier un pays polarisé à l'extrême

Le clap de fin a sonné dans les bureaux de vote américains. Les résultats définitifs se font toutefois attendre dans certains États clés et l'on ne sait toujours pas qui de Donald Trump ou Joe Biden a remporté la présidentielle. Retrouvez nos analyses et toute l'actualité liée aux scrutins présidentiel, parlementaires et locaux dans notre dossier spécial élections américaines.