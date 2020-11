Joe Biden voit venir la victoire, Trump s'accroche

La victoire de Joe Biden à la présidentielle Américaine fait de moins en moins de doute, alors que le candidat démocrate a pris la tête dans deux États clés, la Géorgie et la Pennsylvanie. Donald Trump continue à s'accrocher, créant le malaise autour de lui.

Rarement une élection américaine aura livré un tel suspens. Après trois jours sans fin marqués par une course folle entre les deux candidats, plus rien ne semblait séparer Joe Biden des portes de la Maison-Blanche. Vendredi matin, le démocrate dépassait son rival Donald Trump dans les États-clés ("swing states") de Géorgie et de Pennsylvanie. S'il l'emporte dans l'un de ces deux États, il deviendra le 46e président américain le 20 janvier, quelle que soit l'issue du dépouillement ailleurs. Son avance est d'autant plus confortable que le Nevada semble acquis. À l'heure de mettre sous presse, Biden détenait 264 grands électeurs, contre 214 pour Trump.

Nul doute, Joe Biden n'attendra pas avant de revêtir son costume présidentiel le 20 janvier, jour de l'investiture, pour s'imposer. Son équipe de campagne prépare déjà son discours de "président élu". Une tribune pour l'allocution est prête à Wilmington, le fief de Joe Biden. Vendredi en matinée, la force aérienne créait un périmètre de sécurité autour de sa résidence.

Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, s'est permis de qualifier Joe Biden de "président élu". "Ce matin, il apparaît évident que l'équipe Biden-Harris va gagner la Maison-Blanche", a -t-elle déclaré.

"L'Amérique ressemble de plus en plus à un one-man show." Heiko Maas Ministre allemand des Affaires étrangères

Ailleurs dans le monde, les yeux sont rivés sur la présidentielle. "L'Amérique ressemble de plus en plus à un one-man show", s'est exprimé Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères.

Trump aux abois

Pour l'emporter, Donald Trump devait rallier les quatre États-clés, or il ne conservait son avance qu'en Caroline du Nord. Le candidat républicain continuait pourtant à clamer sa victoire, accusant le camp adverse de "fraude". Ses allégations incessantes ont fini par se retourner contre lui, y compris au sein du parti républicain, de plus en plus en mal de le soutenir. "Il a tort de dire que l'élection a été truquée", a lancé le sénateur républicain Mitt Romey.

"Quelle triste nuit pour les États-Unis d’Amérique." Jake Tapper Présentateur vedette de CNN

Jeudi, l'allocution de Donald Trump a été interrompue par les chaînes MSNBC, NBC News et ABC News. CNN a poursuivi la diffusion, mais un présentateur a condamné en direct les propos du président sortant. Trump affirmait qu'il allait "gagner facilement" et que les démocrates tentaient de "voler l'élection". Des propos jugés invérifiables et susceptibles de semer le trouble dans un pays déjà déchiré par une élection tendue. "Quelle triste nuit pour les États-Unis d’Amérique ", a lancé le présentateur vedette de CNN, Jake Tapper.

La tension est montée durant la journée. Andrew Bates, un porte-parole de Joe Biden, a menacé d'"expulser" Donald Trump de la Maison-Blanche s'il refusait de reconnaître une défaite. "Les Américains décideront de l'issue de cette élection", a-t-il dit. "Et les autorités américaines sont parfaitement capables d'expulser les intrus de la Maison-Blanche".

"Les autorités américaines sont parfaitement capables d'expulser les intrus de la Maison Blanche." Andrew Bates Porte-parole de Joe Biden

Depuis mardi, Trump a multiplié les recours judiciaires, sans apporter de preuves de la "fraude" dénoncée, ce qui complique le processus. Il a introduit une action au Wisconsin pour demander un recomptage des voix.

L'État de Géorgie a fini par décider un recomptage, étant donné que Joe Biden ne l'emportait que de 1.500 voix sur Trump.

Un score historique