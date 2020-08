Kamala Harris, "le choix de la sécurité"

Même certains des plus progressistes, qui souhaitaient voir Elizabeth Warren colistière, ont salué la nouvelle. "C’est le choix de la sécurité, et c’est la meilleure chose possible pour une colistière. Cela crée vraiment une étincelle d’espoir pour le futur de ce pays qu’on en soit au point où une femme noire peut être considérée comme le choix sûr et ennuyant. Rien qu’en soi, c’est un signe de progrès", a ainsi écrit l’éditorialiste Amanda Marcotte sur le site Salon. "Vous savez, jusqu’à ce que Biden choisisse effectivement Harris, j’étais sceptique sur le fait qu’il (ou n’importe quel politicien) soit enclin à sélectionner un partenaire de campagne plus charismatique et irrésistible que lui. Le fait qu’il ait déjoué mes attentes ne dit que du bien de lui", a-t-elle tweeté.