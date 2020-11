L'administration Biden se met en place et contraste avec celle de Trump

Le démocrate de 78 ans cherche aussi à faire une plus grande place aux femmes et aux minorités. Il prévoirait ainsi, selon une source dans son entourage, de nommer l'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen , 74 ans, au Trésor , un poste occupé uniquement par des hommes jusqu'ici. Une diplomate afro-américaine de 68 ans, Linda Thomas-Greenfield , deviendrait, elle, ambassadrice à l'ONU.

Le président élu a également l'intention de nommer Avril Haines , 51 ans, directrice du Renseignement national et Jake Sullivan , 43 ans, comme son conseiller à la Sécurité nationale. Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris feront un discours pour annoncer formellement ces nominations ce mardi à Wilmington, dans le Delaware.

Contraster avec le "chaos" de Trump

Se posant en gage de stabilité, le démocrate avait fait campagne en promettant de mettre fin au "chaos" de l'ère Trump. Et ses premiers choix, sélectionnés dans le cercle de ses proches, reflètent sa volonté de marquer le contraste avec le président républicain sortant. "J'ai besoin d'une équipe prête au premier jour", a écrit le démocrate dans un communiqué annonçant ses choix pour les Affaires étrangères et la Sécurité nationale. "Ces individus sont aussi expérimentés et éprouvés aux crises qu'ils sont novateurs et imaginatifs", a-t-il poursuivi.