L’échec des sondeurs, un succès pour Trump...

Le résultat de la présidentielle de 2016 incitait à redoubler de vigilance face aux photographies de l’opinion américaine publiées par les instituts de sondages. Pendant des mois, ils ont donné Joe Biden largement en tête, et la veille du scrutin encore, l’agrégateur RealClearPolitics faisait état d’une moyenne de 7,2 points d’avance pour le démocrate, lui laissant entrevoir une victoire écrasante sur Donald Trump. Au lendemain du scrutin, des millions de bulletins restent à dépouiller, et on ne pourra mettre en parallèle sondages et résultats qu'une fois que ces derniers complets. Mais l’issue du vote est beaucoup plus incertaine qu’annoncée, et le président sortant ne s’est pas privé d’en jouer en clamant mensongèrement avoir "gagné cette élection".