La Chine et la Russie s'abstiennent de féliciter Joe Biden

Pékin perd son "meilleur ennemi"

Joe Biden ne remettra pas en cause l'accord commercial conclu début 2020 entre les États-Unis et la Chine. Il ne va pas, non plus, de relancer la guerre commerciale. Mais il devrait conserver une grande fermeté face au dumping économique pratiqué par la Chine. Il devra également gérer le litige en cours à l'OMC entre les deux grandes puissances.