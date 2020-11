La Cour suprême, réelle alliée de Trump?...

La menace de recours à la Cour suprême brandie par Trump est-elle farfelue? Non, d'autant que dans ce parcours juridique, plusieurs juges sont acquis à la cause conservatrice.

Ainsi, Donald Trump dénonce des « fraudes » et compte saisir la Cour suprême. Est-ce bien le rôle de celle-ci de trancher à ce sujet? On se souvient que celle-ci était intervenue en 2000, lors du duel George W. Bush - Al Gore. On sait que six des neuf juges de la Cour suprême sont conservateurs et que le président a nommé une semaine avant le scrutin Amy Coney Barrett, en disant qu'il voulait qu'elle soit en place pour juger d'éventuels litiges électoraux.