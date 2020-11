La démocratie américaine à l’épreuve

Possible bataille judiciaire, risque de violences: l'élection présidentielle américaine revêt un danger inédit.

Le résultat de l’élection présidentielle sera-t-il contesté en Justice? Risque-t-on des manifestations, voire une explosion de violences? S’agissant des États-Unis, le simple fait de poser ces questions aurait été inimaginable jusqu'il y a peu. Pourtant, le scrutin de ce mardi revêt un danger inédit pour la démocratie américaine.

Plusieurs raisons l’expliquent. D’abord, ce n’est pas neuf, le mode de scrutin est archaïque. L’élection peut se jouer à quelques voix dans un seul État et ce n’est pas nécessairement le vainqueur du vote populaire qui arrive à la Maison Blanche. Rappelons qu’il y a quatre ans, Hillary Clinton avait obtenu 2,8 millions de voix de plus que Donald Trump. Ensuite, il y a un facteur conjoncturel: le vote par correspondance a pris une ampleur considérable en raison de la crise sanitaire, ce qui risque de retarder le dépouillement et l’annonce du résultat final.

L’homme qui promettait de rendre à l’Amérique sa grandeur s’est avéré tout petit dans sa gestion du pays, non seulement par des choix politiques détestables mais aussi par une attitude qui a déshonoré sa fonction.

Enfin, et surtout, le danger vient d’un des deux candidats : Donald Trump. Durant tout son mandat, le milliardaire républicain a exacerbé les tensions. L’homme qui promettait de rendre à l’Amérique sa grandeur s’est avéré tout petit dans sa gestion du pays, non seulement par des choix politiques détestables mais aussi par une attitude qui a déshonoré sa fonction. Devancé par son rival Joe Biden dans les sondages, Donald Trump n’a pas exclu de ne pas reconnaître le résultat et il ne s’est pas engagé à assurer une transition pacifique du pouvoir au cas où il perdrait. Il a évoqué, sans la moindre preuve évidemment, que des fraudes massives pourraient le priver de victoire. Des batailles judiciaires ont déjà été lancées par les républicains contre le vote par correspondance, d’autres devraient suivre contre la comptabilisation des bulletins de vote eux-mêmes.

Aujourd’hui, la société américaine est plus polarisée que jamais, la tension est à son comble, les radicaux extrémistes de tous bords se sentent pousser des ailes et les deux grands camps politiques sont à couteaux tirés. Tous les ingrédients d’une déflagration sont là, particulièrement si le match est serré.