La police du Capitole épinglée pour son impuissance

Impréparation, passivité, désorganisation. Les critiques fusent à l'encontre des forces de l'ordre, qui ont échoué à bloquer l'accès du Capitole aux milliers de manifestants pro-Trump déterminés à prendre de force et à saccager ce symbole de la démocratie. La police du Capitole, forte de 2.300 agents, n'a pu résister à cette invasion planifiée. Il a fallu 4 heures et l'intervention de la Garde nationale, du FBI et de la police de Washington DC pour mettre fin à l'insurrection.