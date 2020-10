La politique étrangère de Trump? Le chaos comme principe organisateur de l’ordre mondial

La hantise de Trump, c’est que les États-Unis se fassent à nouveau rouler par leurs alliés. Il affiche une profonde méfiance envers les accords multilatéraux et déteste les institutions internationales. Cela a suffi à mettre sens dessus dessous l’ordre mondial et ce, en seulement quatre ans.

"Je me suis présenté comme candidat à la présidence parce que je ne supportais plus de voir mon pays trahi par d’autres. Je ne pouvais pas rester les bras croisés alors que je voyais les politiciens professionnels autoriser d’autres pays à abuser de notre commerce et violer nos frontières, notre politique étrangère et notre sécurité nationale", avait-il déclaré pendant sa campagne électorale de 2016.