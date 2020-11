La répudiation du Trumpisme n’a pas eu lieu...

Même si Joe Biden est sur le point de remporter l’élection présidentielle américaine, Donald Trump a récolté davantage de voix qu’en 2016 et sa présidence a profondément transformé le Parti républicain.

Durant les dernières semaines précédant le 3 novembre, certains dans le camp démocrate s’étaient surpris à rêver. Et si Joe Biden remportait la Floride, et même le Texas? Dans ce scénario, la victoire aurait été pliée en quelques heures, et Donald Trump et sa plateforme auraient reçu une sévère humiliation.

Au lieu de cela, le monde aura attendu des jours pour connaître le nom du prochain président américain. La Floride et le Texas sont restés à droite et c’est bien le scénario du "mirage rouge" qui a prévalu, avec une avance républicaine peu à peu renversée grâce aux États de la Rusbelt. Certes, Joe Biden était finalement sur le point de l’emporter vendredi, grâce à une courte avance dans ces États-clés. Certes, il devrait être le candidat à avoir récolté le plus grand nombre de voix de l’histoire.

Mais, dans un scrutin marqué par une participation historique, Donald Trump a lui aussi amélioré son score. En 2016, il avait obtenu près de 63 millions de voix. Vendredi matin, alors que le dépouillement continuait, il en était à près de 70 millions. Selon les sondages de sortie des urnes, si son score est un peu moins bon auprès des hommes blancs, il est meilleur auprès des Noirs et des Latinos. En Floride, les Américains d’origine cubaine et vénézuélienne lui ont offert la victoire. À Detroit, ville à majorité afro-américaine du Michigan, le président a presque doublé son résultat de 2016, passant de 3,11 à 5,06 % des suffrages.

Pas un accident

Non seulement la base de Donald Trump ne l’a pas quittée, mais le républicain a réussi à l’élargir. C’est le signe que le Trumpisme n’est pas un accident de l’histoire américaine. Joe Biden a fait campagne pour retrouver "l’âme de l’Amérique". Mais cette âme reste bel et bien divisée en deux, et l’une de ces parties souscrit à l’agenda du milliardaire. Un mélange de conservatisme, de populisme et de protectionnisme vers lequel se sont tournés des millions d’Américains qui n’ont plus foi dans la mondialisation, dans leurs élites ni dans leurs institutions.

"Cette élection démontre que "les populistes peuvent continuer à se présenter comme des outsiders politiques représentant le ‘vrai peuple’ contre l’élite, même quand ils font incontestablement partie de l’élite." Yasmeen Serhan Journaliste à The Atlantic

Cette élection démontre que "les populistes peuvent continuer à se présenter comme des outsiders politiques représentant le ‘vrai peuple’ contre l’élite, même quand ils font incontestablement partie de l’élite", analyse Yasmeen Serhan dans The Atlantic. Selon elle, "il faudra plus qu’une rhétorique unificatrice" pour convaincre ceux qui ont voté pour Trump cette année. "Pour eux, la promesse populiste était une promesse convaincante. Dans quatre ans, elle pourrait à nouveau les faire basculer."

Certains sont d’ores et déjà plus trumpistes que Trump. En Géorgie, une adhérente du mouvement QAnon, qui croit à une conspiration de pédophiles satanistes, a été élue à la Chambre des représentants. Et les déclarations de Donald Trump, qui se plaint d’une fraude électorale dont il n’avance pas la preuve, continuent à avoir de l’écho. Facebook a dû supprimer un groupe qui avait réuni en quelques heures plus de 350.000 Américains prêts à protester contre le "vol" de l’élection. Le même jour, la police a dit avoir déjoué un projet d’attaque du centre de dépouillement de Philadelphie.

2024

"Biden pourrait ne pas perdre (...). Mais certains des piliers de la culture américaine sur lesquels il a fait campagne – la décence, la vérité (…), le respect de la science et de l’histoire – pourraient se révéler encore plus fragiles." Monica Hesse Éditorialiste au Washington Post

"Biden pourrait ne pas perdre", écrivait mercredi Monica Hesse, éditorialiste au Washington Post. "Mais certains des piliers de la culture américaine sur lesquels il a fait campagne – la décence, la vérité (…), le respect de la science et de l’histoire – pourraient se révéler encore plus fragiles. En effet, on ne peut pas répudier une vision du monde à laquelle la moitié du pays souscrit."