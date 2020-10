La tech US face au bilan mitigé de Trump et au discret Biden

Comme probablement une bonne partie de la terre, les acteurs américains de la tech scruteront avec intérêt ce qui sortira des urnes mardi prochain. A la tête du pays durant quatre ans, Donald Trump ne s’est pas fait que des amis du côté de la Silicon Valley. Dans ce joli petit monde, on n’est d’ailleurs visiblement pas spécialement fan de l’ancienne star de téléréalité. Un rapide coup d’œil aux fonds levés auprès des cinq plus grosses entreprises technologiques du pays donne un petit aperçu de la popularité du président. Selon les chiffres relayés par le New York Post, les employés des GAFAM (et Oracle) ont récolté près de 5 millions de dollars pour la campagne de Joe Biden, contre un peu moins de 240.000 dollars pour Donald Trump.