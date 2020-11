La vague démocrate n'a pas eu lieu...

Mercredi matin, le nom du vainqueur de l'élection présidentielle aux Etats-Unis n'était toujours pas connu. Et le suspense pourrait durer plusieurs jours, les sondages, prédisant la victoire de Joe Bien, s'avérant aussi peu fiables qu'en 2016. La compétition s'avère plus serrée que prévu. Donald Trump, distancé aux premières heures du dépouillement, est rentré dans la course durant une nuit électorale à nouveau surprenante. Le président sortant a remporté la Floride, le Texas et l'Ohio, trois Etats importants. La course se concentre maintenant sur la Pennsylvanie, l'Arizona, le Wisconsin et le Michigan.