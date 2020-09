Law and order: Trump place la sécurité au cœur de sa campagne

Le Président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se sont accusés mutuellement d'être responsables de la flambée de violence aux États-Unis, après de nouveaux heurts lors des manifestations antiracistes et la mort d'un homme ce week-end à Portland.

Donald Trump a réagi dimanche par des dizaines de tweets et retweets critiquant l'action du maire démocrate de Portland, Ted Wheeler, et son refus d'appeler la Garde nationale. Le Président républicain a plus généralement dénoncé ce qu'il considère être le laxisme des villes gérées par les démocrates face à la délinquance et à la violence, la police étant une responsabilité locale aux États-Unis. "Wheeler est incompétent, tout comme Joe Biden l'endormi", a tweeté le locataire de la Maison-Blanche. "Ce n'est pas ce que veut notre grand pays. Ils veulent la sûreté et la sécurité, et ne veulent PAS démanteler notre police!" "Notre grande Garde nationale pourrait résoudre ces problèmes en moins d'une heure", a-t-il affirmé.