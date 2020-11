Le S&P500, un bon oracle pour la présidentielle américaine?

Les performances du S&P 500 entre juillet et octobre d'une année de scrutin présidentiel aux États-Unis ont permis en général de prédire qui allait l'emporter. Elles pointent actuellement vers une victoire de Joe Biden.

Les performances de l'indice S&P500 au cours des trois mois ayant précédé le scrutin présidentiel américain qui doit se tenir ce mardi, penchent vers une victoire du candidat démocrate Joe Biden. Sam Stovall, chef de l'investissement chez CFRA, à New York, a mis au point un indice "prédicateur présidentiel" basé sur l'évolution de l'indice durant les années d'élections présidentielles entre le 31 juillet et le 31 octobre. Ses données remontent jusqu'à 1944, et indiquent qu'en général, une performance positive entre ces dates prédit une réélection du président sortant.