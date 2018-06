Le drôle jeu politique de Trump sur l'immigration

Donald Trump appelle les Républicains à suspendre leurs travaux sur la réforme de la loi sur l'immigration. Jusqu'aux élections de mi-mandat en novembre. Bizarre? Non, stratégique!

On finit par en perdre son latin. "Nous voulons garder les familles ensemble. Je signerai quelque chose bientôt", expliquait mercredi Donald Trump alors qu'il venait de voter un décret mettant fin à la séparation des familles d'immigrés passant la frontière illégalement. Il ajoutait qu'il espérait que cela soit rapidement suivi par une loi plus globale sur la politique d'immigration américaine.

"Les républicains devraient cesser de perdre leur temps sur l'immigration jusqu'à ce que nous élisions plus de sénateurs et de représentant(e)s en novembre", écrit le président américain sur son compte Twitter.

Avoir davantage de sénateurs républicains et donc s'assurer un aval sans encombre de cette loi, voilà sans nul doute la véritable raison de ce frein.

On sait que la tolérance zéro en matière d'immigration lancée en avril par le ministre de la Justice Jeff Sessions et qui a mené à la séparation des familles divisait le camp des élus républicains. Certains prenant même leur distance par rapport au dossier pour sauver leur siège aux futures élections. Les Républicains centristes s'étaient eux fendus d'une publicité citant l'immoralité et la cruauté de la situation.