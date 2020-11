Le futur gouvernement Biden s'annonce mixte et féminisé

Joe Biden a promis un "gouvernement qui représente l'Amérique" et s'est lancé dans la composition d'une équipe mixte et féminisée sans attendre que Donald Trump reconnaisse sa défaite.

L'ex vice-président, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a choisi un démocrate chevronné, Ron Klain , pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche et a nommé plusieurs de ses futurs conseillers. La composition de son gouvernement sera plus délicate. Ses ministres devront être confirmés au Sénat, dont la majorité restera républicaine sauf si les démocrates parviennent à remporter deux élections partielles en janvier en Géorgie. En attendant, voici les noms qui circulent:

Affaires étrangères

Mais elle n'a jamais été élue et a été éclaboussée par la polémique sur l'attaque de 2012 contre la mission diplomatique américaine de Benghazi, en Libye, ce qui pourrait compliquer sa confirmation.

Le sénateur Chris Coons, un ami proche du président élu, âgé de 57 ans, est un candidat plus consensuel. Membre de l'influente commission des Affaires étrangères, il coopère régulièrement avec ses confrères républicains. Le sénateur Chris Murphy, plus proche de l'aile gauche du parti démocrate, et le diplomate William Burns, numéro deux du département d'Etat sous Barack Obama, sont également pressentis.