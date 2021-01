"Le monde entier nous regarde": la Géorgie décide de l'avenir de la présidence Biden

Ce mardi 5 janvier, la majorité au Sénat américain, et donc la capacité de gouverner pour Joe Biden, sera décidée lors du second tour de deux scrutins clés en Géorgie. Sur place, démocrates et républicains sont mobilisés pour faire gagner leurs candidats. Reportage.

Chaque jour pendant trois heures, Deborah Powell coiffe sa casquette de militante démocrate. La logique aurait voulu qu’elle se repose après les élections législatives du 3 novembre, mais dans son État, la Géorgie, la campagne n'est pas terminée. Les candidats qu'elle soutient s'appellent Jon Ossoff et Raphael Warnock. Lors d'un second tour serré organisé ce 5 janvier, ils espèrent ravir le siège au Sénat des républicains David Perdue et Kelly Loeffler. Objectif: permettre au président élu Joe Biden d'avoir une majorité au Congrès pour gouverner.

Lire aussi | Quand Donald Trump demande de trouver des bulletins à son nom...

Le point fort de Deborah Powell, commerciale pour un grand groupe de bière américain, c’est sa sociabilité. Cette résidente de Johns Creek, une banlieue cossue du nord d’Atlanta – on y emménage pour la qualité des écoles et pour la sécurité –, a commencé à s’intéresser à la politique lors de l’élection de Donald Trump, qu'elle déteste. "Le lendemain de son investiture, j'ai participé à la Marche des femmes à New York et j'ai été fascinée par la taille de la foule, on n'en voyait pas le bout." Le déclic lui vient: à son petit niveau, elle souhaite s’impliquer.

Vue en plein écran Les démocrates Raphael Warnock (un pasteur âgé de 51 ans), et Jon Ossoff (producteur audiovisuel de 33 ans). S'ils réalisent le double exploit d'être élus - alors que la Géorgie n'a pas élu de démocrate au Sénat depuis 20 ans, ils feraient basculer le Sénat dans leur camp, donnant tous les leviers du pouvoir à Joe Biden. ©REUTERS

Elle invite alors un petit groupe d'amies aux affinités politiques similaires. Très vite, sa maison décorée avec grand soin devient un lieu de rencontres où les candidats politiques locaux sont invités "autour d’un verre de punch", raconte Deborah Powell depuis son sous-sol aménagé en "tikki bar" aux couleurs hawaïennes. La plupart sont des femmes qui apprennent à faire campagne sur le tas. "Nous ne connaissions rien au porte-à-porte", se souvient-elle. Un groupe Facebook local se forme: il compte aujourd’hui quelque 400 membres, dont une centaine participe physiquement aux campagnes électorales.

Basculement des femmes de banlieue

"Des groupes comme les miens, il y en a des dizaines en Géorgie", affirme la militante de 61 ans. En quatre ans, Deborah Powell et tous les autres ont contribué à la victoire de plusieurs candidats, notamment trois lors des élections de mi-mandat. Mais la plus belle réussite reste celle de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre. C’est la première fois depuis 1992 que l'État votait démocrate. Aujourd'hui, son quartier est acquis aux démocrates, et la militante en fait sa fierté. L’évolution démographique de Johns Creek y est pour beaucoup selon elle, avec une diversité raciale de plus en plus importante: "nous avons aujourd’hui plus d’un tiers d’habitants d'origine asiatique", note Deborah Powell.

Lire aussi | Kamala Harris, une femme puissante aux côtés de Joe Biden

Pour Coleman Williamson, le basculement des femmes de banlieue est l'une des raisons principales de la défaite de Donald Trump en Géorgie. A 31 ans, il est en charge des réseaux sociaux des jeunes républicains d'Atlanta. Selon lui, c'est la personnalité controversée du milliardaire qui a repoussé ces femmes d’ordinaire plutôt conservatrices. Le second tour des sénatoriales sera donc "un test pour le parti ". Il se dit confiant dans le fait de voir les candidats républicains gagner grâce au retour des femmes de banlieue, "maintenant que le nom de Donald Trump n’est plus sur le bulletin".

Vue en plein écran Les ex-homme et femme d'affaires Kelly Loeffler, 50 ans, et David Perdue, 71 ans – sur ce cliché aux côtés d'Ivanka Trump, la fille du président sortant – sont les candidats républicains. ©REUTERS

Les chiffres du premier tour lui donnent en partie raison. David Perdue a obtenu quelque 780 voix de plus que Donald Trump. Et Jon Ossoff a reçu près de 100.000 voix de moins que Joe Biden. Cest donc le signe que certains électeurs ont voté pour le candidat démocrate à la présidentielle sans pour autant vouloir un sénateur du même bord.

Le défi de la participation

Le Parti républicain fait cependant face à un défi supplémentaire, né de la contestation du résultat de la présidentielle. Certains jusqu’au-boutistes criant sans preuve valable à la fraude électorale, comme les avocats L. Lin Wood et Sidney Powell, ont appelé les électeurs conservateurs à rester chez eux le 5 janvier. Puisque les dés sont pipés, à quoi bon se déplacer? Un raisonnement catastrophique pour les ténors du parti qui veulent à tout prix empêcher un tel boycott.

Selon un sondage Fox News réalisé entre le 6 et le 9 décembre, quelque 6% des démocrates affirment qu’ils sont moins enclins à se rendre aux urnes après la présidentielle, contre 16% des républicains. "Certains de mes amis m'ont dit qu’ils n'iraient pas voter, raconte Coleman Williamson. Mais je pense qu'ils vont changer d'avis. Cette élection a provoqué de vives émotions. Mais si on ne vote pas, c'est un aveu d'abandon." Bien que la Géorgie ait comptabilisé les bulletins trois fois au total, lui-même croit dur comme fer à l'existence d'une telle fraude, tout en admettant qu'elle n'a pas été démontrée en justice.

"Cette élection est aussi importante que l’élection présidentielle." Janelle Johnson Avocate soutenant les démocrates

La participation au scrutin est le premier souci des deux partis. Chacun sait qu’il ne convaincra pas davantage d’électeurs de changer de camp. Il faut en revanche mobiliser les habitants du "Peach state" (la pêche est le fruit phare de l’État), tout en sachant qu'une élection présidentielle attire toujours plus de monde vers les urnes que des scrutins locaux. "Êtes-vous prêts à voter comme jamais auparavant pour ces deux sièges au Sénat?", a ainsi demandé Jon Ossoff, le 16 décembre, lors d’un meeting pluvieux dans la petite bourgade de LaGrange. Le public semblait motivé. "Le monde entier nous regarde, cette élection est aussi importante que l’élection présidentielle", estimait Janelle Johnson, une avocate de 41 ans.

Capitaliser sur l’enthousiasme

Les démocrates misent tout sur l'élan généré par la victoire de Joe Biden. Pour Deborah Powell, "c’est la petite chose en plus qui peut faire la différence. Comme quand le public encourage un sportif et le pousse vers la ligne d’arrivée". Le président élu est venu en personne à Atlanta, le 15 décembre, soutenir les deux candidats démocrates, Jon Ossoff et Raphael Warnock. "Envoyez-moi ces deux hommes et nous allons contrôler le Sénat et changer la vie du peuple de Géorgie", a-t-il demandé au public réuni en mode "drive-in".

"Je dis aux jeunes que leur vote compte, la victoire de Joe Biden en est la preuve." Branden Stokes Vice-président des jeunes démocrates du comté de Cobb

Dans l’une des voitures en file indienne avant le meeting, Branden Stokes, vice-président des jeunes démocrates du comté de Cobb, confirme qu’il mise sur l’enthousiasme de la présidentielle: "Je dis aux jeunes que leur vote compte, la victoire de Joe Biden en est la preuve." Il existe un petit réservoir de voix pour la gauche: quelque 23.000 Géorgiens, qui n’étaient pas en âge de voter le 3 novembre, auront atteint 18 ans d’ici au 5 janvier. Les jeunes électeurs ont davantage tendance à voter démocrate, et pourraient donc permettre la bascule tant espérée.

"Ces quatre dernières années, la communauté noire n'a vu personne défendre sa cause. L'administration actuelle ne nous a offert que brutalité policière et injustices sociales." Leon Childs Éducateur afro-américain

Il existe aussi une marge d’amélioration parmi l’électorat afro-américain. En effet, si ce dernier constitue le bloc le plus important pour les démocrates en Géorgie, sa part relative a légèrement diminué en 2020 par rapport à 2016. L’élection présidentielle a en effet montré que la victoire de Joe Biden a reposé sur une coalition multiraciale, avec des électeurs noirs, latinos et asiatiques auxquels se sont jointes les femmes blanches de banlieue.

Lire aussi | Lloyd Austin, le choix critiqué de Joe Biden pour le Pentagone

Stacey Abrams superstar

Leon Childs, un éducateur afro-américain de 44 ans présent lors du meeting de Jon Ossoff, est confiant pour la suite. "Ces quatre dernières années, la communauté noire n’a vu personne s’adresser à elle ou défendre sa cause. L’administration actuelle ne nous a offert que de la brutalité policière et des injustices sociales. Mais M. Ossoff et M. Warnock s’attaquent à ces sujets et ça, nous l’apprécions, c’est pour cela que nous souhaitons les voir reprendre la majorité au Sénat."

Vue en plein écran Stacey Abrams, la superstar du parti démocrate en Géorgie. ©Bloomberg

Leon Childs salue aussi le travail de terrain réalisé par Stacey Abrams, l’ex-candidate noire au poste de gouverneur de Géorgie en 2018 devenue une superstar du Parti démocrate: "Même si elle a perdu son élection, elle n’est pas allée se cacher. Elle est restée ici pour se battre. Elle a travaillé dur pour favoriser la participation, et c’est pour ça que la Géorgie est devenue bleue (la couleur du Parti démocrate, NDLR). "Avec son organisation Fair Fight, Stacey Abrams a inscrit quelque 800.000 personnes sur les listes électorales ces deux dernières années.

Joe Biden sait qu’il doit beaucoup à cette politicienne qui ne cache pas ses ambitions présidentielles. Il l’a remerciée lors du meeting du 15 décembre: "Stacey, si nous en avions dix comme toi, nous pourrions diriger le monde entier. (…) Tu fais un travail incroyable."