Le traitement de Trump a "des effets psychotropes" qui peuvent le déstabiliser

Informations contradictoires, traitement alarmant, communication de crise et chute dans les sondages... Le doute pèse depuis quelques jours sur l'avenir de la campagne électorale du président Donald Trump , positif au coronavirus depuis vendredi. Ce week-end, il régnait une incertitude sur son état de santé réel , amplifié par un cafouillage de la communication de son entourage.

Donald Trump pourra-t-il terminer sa campagne électorale , alors qu'il ne reste qu' un mois avant la présidentielle et que toute guérison impliquera un isolement obligatoire de quatorze jours ?

La situation du candidat républicain est d'autant plus complexe que sa femme Melania, sa porte-parole Kayleigh McEnany et d'autres collaborateurs sont aussi atteints du coronavirus . Beaucoup le voient comme un résultat de la politique de l'administration américaine de la lutte contre le Covid, limitée aux dépistages.

Selon un sondage diffusé par le Wall Street Journal, après le débat présidentiel et avant l'annonce de la maladie, le candidat démocrate Joe Biden a pris de l'avance, avec une cote de popularité à 53% contre 39% pour Donald Trump . En outre, Biden a été testé deux fois négatif au coronavirus .

Un traitement aux effets psychotropes

Samedi, après deux épisodes alarmants de baisse de saturation en oxygène, l'équipe médicale a administré au Président de la dexaméthasone, un puissant corticoïde réservé aux cas les plus sévères de coronavirus, en plus du remdesivir injecté par intraveineuse et d'un cocktail de médications préparé par Regeneron.