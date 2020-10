Les employés US de Solvay et ABI votent Biden, ceux de Delhaize, Trump

On retrouve le même schéma au bilan des filiales de Solvay, d’Ahold Delhaize et d’Engie : à chaque fois, les dons à Biden et Trump proviennent exclusivement des poches d’individus, pas des entreprises (PAC). Solvay a contribué à hauteur de 53.000 dollars aux partis et politiciens cette année ; ses collaborateurs se sont montrés chiches envers les candidats présidentiels, ils n’ont donné que 562 dollars à Joe Biden et 425 dollars à Trump (ils ont été plus généreux pour des députés et sénateurs ou des élus locaux). Ahold Delhaize a versé jusqu’ici 221.000 dollars aux partis et politiciens et ses collaborateurs ont octroyé 31.445 dollars à Trump pour 30.257 à Biden.