Les gouverneurs de Virginie et New Jersey seront démocrates

Nouveau revers pour Donald Trump. Le démocrate Ralph Northam a été élu gouverneur de l'Etat de Virginie, repoussant la candidature du républicain Ed Gillespie. Dans le New Jersey, un autre démocrate, Phil Murphy, ancien banquier d'investissement et ex-ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, s'est défait de la républicaine Kim Guadagno et a fait basculer l'Etat de la côte Est dans le camp "bleu".