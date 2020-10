Les guerres commerciales de Donald Trump divisent les agriculteurs

Tim Boring votera Joe Biden en novembre. Cet agriculteur de Stockbridge, dans le Michigan, sait qu’il représente une minorité, non seulement dans son Etat mais aussi dans le pays. Fils d’un ouvrier automobile et d’une institutrice, il a grandi dans une famille démocrate. Il se définit comme "plutôt libéral sur les questions sociétales mais assez conservateur au niveau fiscal".

Tim Boring, 41 ans, se dit effaré par "le racisme, la misogynie et le sexisme" du président Donald Trump. "Chaque mois, il fait face à une nouvelle crise qui, quelques années auparavant aurait résulté en sa démission. Ces comportements semblent facilement tolérés désormais." Mais ce sont surtout les guerres commerciales lancées par Donald Trump avec la Chine, l’Union européenne, le Canada et le Mexique, qui le fatiguent. "Quand il dit que ‘les guerres commerciales sont faciles à gagner’, c’est une simplification exagérée du problème et les résultats qu’on a vus depuis étaient largement prévisibles", estime-t-il. "Cela n’est toujours pas résolu!", ajoute-t-il, notant que la "phase II" de l’accord avec la Chine se fait encore attendre.