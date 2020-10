Les quatre secteurs européens les plus sensibles aux élections US...

Quelles actions européennes profiteraient d'une victoire de Joe Biden ou d'un second mandat de Donald Trump? Quatre secteurs pourraient fortement réagir à l'issue du scrutin américain.

L'énergie

Joe Biden se démarque de son concurrent républicain par sa volonté de verdir massivement la première économie mondiale. Le démocrate ambitionne de dépenser 2.000 milliards de dollars dans l'énergie renouvelable . Un domaine où "l'Europe est en avance sur les Américains avec ses champions de la technologie verte", estime Rolf Ganter de UBS qui pointe particulièrement l'expertise européenne dans l'éolien offshore et dans l'énergie solaire.

Chez Jefferies, on préfère épingler SMA Solar Technology. Le groupe allemand a l'avantage d'avoir plusieurs cordes renouvelables à son arc avec une expertise dans le solaire complétée par la maîtrise du stockage de batterie à grande échelle.

Trump vs. Biden

Les constructeurs auto

Les grands noms de l'automobile en Europe seraient les plus grands bénéficiaires d'un changement politique aux États-Unis. Les marchés anticipent une détente sur le front du commerce international avec Biden dans le fauteuil de président. Le cours des constructeurs européens intègre toujours la menace de droits de douane supplémentaires que Donald Trump brandit à intervalle régulier.

Fiat Chrysler (-20% en 2020), Michelin (-17%) et Daimler (-10%) sont les entreprises les plus exposées au marché américain, selon les analystes d’UBS. Volkswagen (-28%) et son adaptation précoce à la voiture électrique en font un challenger de poids sur le marché américain.