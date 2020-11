Les républicains enchaînent les victoires au Sénat...

L'enjeu est considérable: le contrôle du Parlement détermine la capacité d'action du président des États-Unis et de son parti. Disposer d'une majorité dans les deux chambres revient pour le locataire de la Maison-Blanche à un tapis rouge pour transformer ses projets en législations. N'avoir les faveurs que d'un seul des deux hémicycles complique la donne. Avec cette particularité dans le cas de la chambre haute qu'il appartient au Sénat de confirmer, ou pas, les nominations – de juges notamment.

Duels décisifs

Un tiers des mandats était renouvelé à l'occasion de ce scrutin. Les démocrates – en comptant deux indépendants – disposaient jusqu’ici de 47 sièges sur les 100 que compte l’assemblée. Pour contrôler la majorité, ils devaient donc remporter quatre sièges – ou trois dans l’hypothèse où Joe Biden obtient les clefs de la Maison-Blanche, puisque dans ce cas sa vice-présidente Kamala Harris pourrait siéger au Sénat pour départager les votes ex aequo. Ici, les républicains étaient d’autant plus sur la défensive que sur les 35 sièges en jeu, 23 étaient occupés par le Grand Old Party: l’enjeu pour eux était donc de tenir, coûte que coûte.