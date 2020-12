Lloyd Austin, le choix critiqué de Joe Biden pour le Pentagone...

S’il était confirmé par le Sénat, Lloyd Austin, un ex-général quatre étoiles de l’armée de Terre âgé de 67 ans, deviendrait le premier secrétaire à la Défense noir du pays. Joe Biden et sa vice-présidente élue Kamala Harris ont promis une équipe qui reflète la diversité de l’Amérique, et cette nomination va donc dans ce sens. Et ce d’autant plus à la tête d’une institution militaire où les Afro-Américains sont très nombreux.