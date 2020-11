Maintenant, Joe Biden doit jouer très serré

Le prochain président des États-Unis a déjà dévoilé les membres de son comité consultatif qui doit préparer un plan pour sortir le pays de la crise sanitaire et économique. Ce comité réunit des experts reconnus et des anciens de l'administration de Barack Obama , dont le "lanceur d'alerte" Rick Bright, un ancien responsable de l'agence gouvernementale chargée de développer les traitements et vaccins contre le nouveau coronavirus qui avait été mis au placard.

Un jeu très serré

Un manager de la crise sanitaire

De plus, aucune loi ne peut être adoptée sans la chambre haute. Biden va donc devoir placer intelligemment ses pions. " Pour nommer un secrétaire à la Santé, ce n'est pas un problème de choisir une personnalité plutôt progressiste parce que la personne qui sera chargée de la gestion de la crise du Covid devra surtout avoir des capacités managériales et de communication", glisse le professeur de l'UCLouvain.

Choisir un républicain?

En matière de politique étrangère, le jeu est plus compliqué. "Plusieurs noms circulent, avec des positionnements différents, certains de l'aile droite, d'autres plus centristes", signale Michel Liégeois. On parle même de Chris Murphy, positionné à gauche, qui veut limiter les dépenses militaires et diminuer les ventes d'armes à l'Arabie saoudite.