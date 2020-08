Mike Pence vante le rempart Trump face à la "gauche radicale"

Au troisième jour de la convention républicaine, qui s'achève ce jeudi avec un discours du président américain depuis les jardins de la Maison-Blanche, la menace du "socialisme" a été brandie sans relâche. Dans un discours prononcé sur fond de violences en marge de manifestations antiracistes à Kenosha, dans le Wisconsin, le "VP" a dressé le sombre tableau d'une élection où "la loi et l'ordre sont en jeu" .

En difficulté dans les sondages à dix semaines de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump compte sur son vice-président pour assurer, comme en 2016, la mobilisation de la droite religieuse . "Il ne s'agit pas vraiment de savoir (…) si l'Amérique sera plus républicaine ou démocrate. La question posée dans cette élection est de savoir si l'Amérique restera l'Amérique", a lancé Mike Pence.

"Un premier vaccin d'ici fin 2020"

Rendant hommage au "courage" et à la "compassion" des Américains, il a dénoncé la vision à ses yeux trop sombre mise en avant par les démocrates. "Joe Biden a dit qu' 'aucun miracle n'est en vue'. Ce que Joe n'a pas l'air de comprendre, c'est que l'Amérique est un pays de miracles et que nous sommes sur le point d'avoir le premier vaccin sûr et efficace au monde d'ici la fin de l'année".