Nicole Bacharan, politologue: "Réconcilier les deux camps sera une mission quasi impossible"

Alors que Donald Trump crie au complot face à la victoire annoncée de Joe Biden, la démocratie américaine est à bout de souffle, observe la politologue Nicole Bacharan.

Le 46e président des États-Unis héritera d'un système démocratique fatigué, aux gardes-fous défaillants, souligne la politologue et historienne Nicole Bacharan, autrice de nombreux essais sur l'histoire, la politique et la société américaine (dont le dernier, "First Ladies", chez Tempus).

Ça aura été le premier constat de ce scrutin: Donald Trump, après quatre ans d’exercice du pouvoir, est parvenu à élargir sa base électorale. Ça vous a surpris?

Le fait que sa base tienne, fidèle derrière lui, n’est pas une surprise, mais le fait qu’il l’élargisse n’était pas prévu, et là-dessus on voit bien que les sondeurs se sont trompés. En 2016, des gens ont voté Trump sans bien appréhender ce qu’était Donald Trump. Pour certains, qui ont voté en pensant qu’il ne serait de toute façon pas élu, c’était une manière de protester. Cette fois, les gens qui ont voté Donald Trump savent exactement pour qui ils ont voté, et il y en a plus qu’il y a quatre ans. Il y a là quelque chose qui s’est solidifié et qui ne va pas disparaître.

Vous y voyez d’abord le résultat d’un programme – l’économie avant le sanitaire – ou surtout d’un ego?

Il y a beaucoup de motivations, et placer l’économie avant le sanitaire en est une, c’est évident. Mais plus fondamentalement, une des raisons de voter Donald Trump, c’est de vouloir entendre de la part du Président: «Vous n’avez pas besoin de changer votre mode de vie.» Ni pour le Covid, ni pour l’environnement, ni pour le féminisme, etc. Après, régionalement il y a la question des emplois, il y a aussi la question des salaires, qui ont été augmentés avant la pandémie, et des motivations moins honorables: racisme, rejet des minorités... Donald Trump aura satisfait un certain nombre d’aspirations électorales.

Ces derniers jours, on a eu l’impression d’assister à une bataille pour la démocratie elle-même, avec un Président qui demande l'arrêt du comptage et se déclare vainqueur avant que le dépouillement n’ait départagé un gagnant... Y a-t-il aussi dans l’électorat de Donald Trump une remise en cause de fondements de la démocratie?

Il y a de ça, en ce sens que beaucoup d’électeurs de Donald Trump croient ou veulent croire ce que dit le Président alors qu'il ment de manière flagrante en répétant partout que l’élection est truquée, qu’il y a des fraudes massives, que le vote par correspondance est organisé pour voler l’élection… Évidemment c’est extrêmement dangereux. Donald Trump se préoccupe fort peu de la démocratie américaine, ce n’est même pas un concept pour lui. Il ne se préoccupe absolument pas de l’avenir du pays, de la stabilité: il veut rester au pouvoir, et il est prêt à employer tous les moyens.

Si la victoire de Joe Biden se confirme, il héritera d’un pays extrêmement divisé, où la moitié de l’électorat considèrera qu’il n’est pas légitime - c’est très dangereux.

On l'entendait construire ce discours depuis des mois, c’est la politique de la terre brûlée: laisser une société la plus déchirée possible à Joe Biden?

Oui, c’est prévu depuis longtemps. Il était donné perdant et son angle d’attaque c’est: "On nous vole les élections à travers la fraude des bulletins par correspondance". Si la victoire de Joe Biden se confirme, il héritera d’un pays extrêmement divisé, où la moitié de l’électorat considèrera qu’il n’est pas légitime - c’est très dangereux. Par ailleurs, Donald Trump restera aux commandes jusqu’au 20 janvier: il peut diligenter des enquêtes, purger les agences et les ministères (il a déjà largement commencé à le faire), il peut refuser de participer à la transition, qui est très longue, lourde et importante aux États-Unis. Il peut continuer de détruire ce qu’il reste de confiance dans la démocratie américaine et à miner son fonctionnement.

Le comptage des votes s’est poursuivi malgré tout, jusqu’ici, le système démocratique américain tient bon, non ?

Je trouve que le système tient très difficilement. Et même à certains égards il est vraiment à bout de souffle. Ce qui est très fort, très touchant, c’est la foi démocratique de millions et de millions de citoyens, qui ont voté. Ils ne se sont pas précipités sur leurs armes ou contre leurs voisins: ils ont voté, ils ont fait confiance au fait que l’on pouvait faire entendre son point de vue par le vote. Il y aura eu un dévouement inimaginable des gens dans les bureaux de vote. Il y a un attachement à la démocratie qui est extrêmement vigoureux. Mais pendant quatre ans de Donald Trump, on s’est aperçu que les institutions, les poids et contrepoids si savamment pesés par les fameux pères fondateurs, ne suffisent pas. Le Congrès n’a pas pu exercer sa mission de contrôle sur l’exécutif. La procédure d’Impeachment n’a pas été au bout, on a une Cour Suprême à majorité ultraconservatrice qui est le résultat d’un usage abusif des règles...

Formellement, les règles sont pourtant suivies...

La démocratie américaine est fondée bien sûr sur des règles écrites, mais aussi sur des règles non écrites. Le respect de la vérité : Trump n’est pas le premier Président qui ment, mais c’est le premier qui ment quand toutes les preuves du mensonge sont là. Le respect du suffrage universel: il a bien l’intention de ne pas le respecter s’il se révèle contraire à ses intérêts. Le respect du débat : vous avez vu ce spectacle invraisemblable du premier «débat» avec Joe Biden. Le respect de l’adversaire, où ceux du camp d’en face sont par moment des partenaires, par moment des adversaires, mais qui ne doivent pas être des ennemis jurés qu’il faut détruire. Le niveau du débat de la vie publique, avec toutes ces injures, ces grossièretés, ce sexisme... Elle a bien souffert cette démocratie américaine, elle n’a pas besoin d’une élection contestée.

Trump a-t-il durablement détourné le parti républicain de ces règles tacites ?

La politique américaine est fondée sur l’obligation du compromis: vous avez trois branches du pouvoir qui chacune peut bloquer les deux autres, c’est ce qui amène aux compromis et c’est l’essence des institutions américaines. Quand on a des partis politiques, des responsables qui refusent ça, on a perdu un bon bout de la démocratie américaine. Mais la radicalisation du parti républicain n’est pas née avec Trump. Depuis les jeunes républicains de la révolution conservatrice des années 90 au Tea Party sous Obama, jusqu’à Donald Trump qui a poussé ça à l’extrême, le compromis c’est le mot anathème, le crime absolu.

En contraste avec un John McCain, qui en 2008 félicitait avec chaleur son adversaire Barack Obama et appelait à l'unité…

Et qui avait voulu que pour ses funérailles le président Obama et l’ancien président Bush prononcent l’éloge funèbre. Ça en dit long. Évidemment, il y a eu des moments affreux dans la démocratie américaine, mais il y a eu aussi une tradition d’élégance, de ne pas être des mauvais perdants, de se réconcilier sur les valeurs essentielles… Tout ça, pour l’instant, c’est perdu.

Mais c’est précisément ce que Joe Biden veut incarner, avec un succès mitigé...

Il a passé sa vie à ça, à négocier avec le camp adverse au Sénat, et même à s’y faire des amis. Mais le fait est que ça n’aura pas été un candidat enthousiasmant, il représente le passé. Tout le monde sait que c’est un homme honorable, mais il n’incarne ni l’espoir ni l’avenir. Il est là par défaut.

Le voyez-vous en Président capable de réconcilier cette Amérique-là?